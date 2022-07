Vicky Martín Berrocal se convierte en la invitada perfecta de verde con este vestido de su marca que nos traslada directamente a ‘Los Bridgerton’

¿Cómo convertirse en la invitada perfecta de boda? Pues si Tamara Falcó, esta vez no ha copiado a su madre Isabel Preysler si no a Carmen Lomana, Vicky Martín Berrocal tampoco faltó a la boda de Álvaro Castillejo, el primo de Tamara Falcó, que se casó con la periodista Cristina Fernández, este fin de semana. Querían la boda que siempre habían soñado y, ya sin las restricciones de la pandemia, lo han conseguido. La pareja se ha casó en la iglesia de Nuestra Merced de Sotogrande (Cádiz) junto a sus familiares y amigos. Ana Boyer y Fernando Verdasco, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Julio José Iglesias o Luis Alfonso de Borbón y tampoco faltó Vicky Martín Berrocal, aunque hasta hoy la diseñadora sevillana no nos ha enseñado en todo su esplendor el vestido verde de su marca, Victoria Colección, que lució como invitada perfecta.

Y es que una vez más, Vicky Martín Berrocal ha derrocado todo su estilo y elegancia con este vestido que nos traslada directamente a la temporada de ‘Los Bridgerton’ cuando sacaban sus mejores galas para conseguir marido. Pero sin duda, si la sevillana fuera protagonista de la serie, no necesitaría nada de eso porque sería una mujer empoderada que pisa fuerte por si misma, sin necesidad de tener ningún hombre al lado.

Para esta boda en Sotogrande, por todo lo alto y al lado del mar, Vicky Martín Berrocal ha vuelto a hacer gala de su elegancia para convertirse en una de las mejores vestidas a la boda y demostrando que el verde es uno de los colores de la temporada y también para las invitadas más elegantes. Un diseño con mangas abullonadas y escote recto con pliegues en verde, que deja los hombros al aire y que da un toque elegante pero a la vez sexy al look de Vicky.