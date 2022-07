Tamara Falcó tiene claro que este es el look de jefaza que todas necesitamos para ir al trabajo en verano en la presentación de su reality de Netflix

Tamara Falcó estrena en tres semanas su reality en Netflix y nosotras no podemos tener más ganas. Tachando los días del calendario estamos, como si fuera el tiempo que queda para irnos de vacaciones. “Soy influencer. Soy Cordon Bleu. Soy marquesa”, así arranca el tráiler que ya ha publicado Netflix para ponernos los dientes largos con uno de los grandes estrenos de la productora este año en España. ‘Las Kardashian’, ‘The Gooplab with Gwyneth Paltrow’, ‘Queer Eye’, ‘Terapia canina’, ‘Next Fashion’, ‘First Class’ o el que más dio que hablar, ‘Yo soy Georgina’, y ahora llegará el reality de Tamara Falcó para entretenernos el mes de agosto. Aunque para eso aún tenemos que esperar que sea 4 de agosto para disfrutar con ‘Tamara Falcó: La marquesa’. Pero antes de eso, y en su presentación, Tami nos ha dejado un estilismo perfecto de esos para ir a la oficina en verano y no morir con el aire acondicionado. Elegante y perfecto.

Y es que para los looks de oficina en verano y no morir con el aire más fuerte que en la sección de congelados de El Corte Inglés, siempre es importante añadir una prenda como una blazer de color blanco, que siempre aporta elegancia y que además te la puedes quitar al momento de salir a la calle y no morir asfixiada con la manga larga y más con esta ola de calor. Pero esa es la parte buena, que además de añadir ese toque de sofisticación al look, evitas morir de catarrazo cuando pasas de los 40 grados de la calle a los 18 de la oficina.

Tamara Falcó presenta su reality. FOTO: @tamara_falcó

Y Tamara Falcó ha sabido combinar a la perfección este look de jefaza con una blazer blanca, vaqueros culotte, top negro y unas sandalias negras de lo más originales. Un estilismo de esos que nunca fallan, en cualquier época del año, para ir a la oficina.