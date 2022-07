Cambiaríamos todos nuestros vestidos boho por esta falda larga con bordados de Zara que las mujeres de 50 años elevan al cielo de las tendencias

En el cielo de la moda hay muchas prendas de esas que luego se transforman en virales, y eso es lo que va a pasar con esta falda larga con bordados verdes de Zara, que no la vamos a dejar de ver en Instagram, por la calle y todo por culpa de Carmen Gimeno que se acaba de marcar este look ideal para las mujeres que veranean en el norte y no saben que es eso de las olas de calor. Una falda larga de nueva colección de Zara que ella ha combinado con una camiseta de rayas para darle ese toque chic francés que tanto nos gusta a nosotras. ¿Quién dijo que las camisetas de rayas solo eran para al primavera? Carmen Gimeno nos acaba de demostrar que las vamos a querer llevar todo el año, por eso es una de nuestras influencer más 50 favorita.

Y aunque las alpargatas de cuña se hayan convertido en el calzado estrella del verano, Carmen Gimeno sigue apostando por la máxima comodidad con sandalias planas que son perfectas para todos los días de verano. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Una camiseta de lo más básica pero con mucha historia y que nunca falta en el armario de las mujeres mejor vestidas de la historia. En los años 20, las mujeres adineradas y cultivadas de París que frecuentaban la Riviera francesa; en los años 30, John Wayne en Mares del sur. En los 50 y 60, Jean Seberg, Picasso o Brigitte Bardot. En los 80 fue Jean Paul Gaultier, después Kurt Cobain. Y en los 2000, Alexa Chung la hizo más vigente que nunca. Y ahora ‘Emily en París’ de Netflix para el mundo. Y que Carmen Gimeno ha transformado combinando con una falda verde de nueva colección de Zara que nunca hubiéramos imaginado con una camiseta de rayas.

FALDA LARGA BORDADOS (49,95 euros)

Falda larga bordados. FOTO: zara

Una falda larga de tiro alto de nueva colección de Zara y cintura con elástico tipo nido de abeja con cinturón combinado a tono y detalle de bordados perforados combinados a tono y aplicación de conchas.