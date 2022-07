María García de Jaime tiene el top que mejor queda con pantalones blancos para las noches de verano

Podríamos decir que en el último año, las firmas de marcas de invitada se han multiplicado. Algo que nos alegra especialmente, sobre todo tras el parón que sufrieron todo tipo de celebraciones con motivo de la pandemia. Pero como suele pasar en todo, hay algunas que sin saber muy bien porqué triunfan más que otras, y el mejor termómetro de esto lo encontramos, como no, en Instagram. La red social que en los últimos años se ha erigido como el mayor indicador de lo que está de moda y lo que no, y de lo que triunfa en la calle. Y por supuesto, los looks de bodas y de más ceremonias no se han quedado fuera, especialmente tras la cantidad de bodas influencers que estamos viviendo en los últimos meses y las que todavía nos quedan, como la de Teresa Andrés el próximo fin de semana.

Si hasta ahora podríamos decir que para acudir a este tipo de fiestas, la firma de la aristócrata Inés Domecq era la favorita, y lo sigue siendo para gran parte de la aristocracia, una nueva marca surge en el horizonte con ganas de convertirse en la favorita de las reinas de Instagram, y razones no le faltan. Hablamos de Himba, la nueva marca de moda de la influencer María García de Jaime, que ya nos ha dejado algunos looks de invitada para el recuerdo, como el que lució no hace mucho Victoria Federica.

Camisa Belisa, de Himba (119,95 euros)

Camisa Belisa, de Himba FOTO: Himba

Ahora se anima a lanzar una nueva colección con el nombre de “Himba baila así”, y según nos cuenta la propia creadora, está pensada especialmente para invitadas. Pero de momento lo que más nos ha gustado ha sido la camisa de manga corta que ha lucido, cruzada y con botones en un lateral, y que nos parece perfecta para llevar con nuestros pantalones blancos favoritos a cualquiera de los eventos que tengamos este verano.