Eva Longoria y Chenoa brillan en la noche de Marbella con dos estilismos perfectos para ir de fiesta con amigas en verano

Dos mujeres empoderadas, talentosas, con un corazón enorme y con dos estilos muy diferentes. Sí, estamos hablando de Chenoa y Eva Longoria que han demostrado una vez más su lado más solidario en Marbella. Porque el verano no solo está para disfrutar, si no también para estas galas en beneficio de los que más lo necesitan. Y es que esta noche ha tenido lugar la antesala de la Gala Global Gift Marbella en Mamzel. En esta cena, todos los celebrities que participarán esta noche en el evento han podido disfrutar de la gastronomía internacional de uno de los dinner show más de moda en estos momentos en España. Y como no, Eva Longoria y Chenoa han deslumbrado con sus maravillosos estilismos que nos inspiran para todas las noches de verano que tenemos por delante con amigas.

Chenoa, en una de sus primeras apariciones púbicas después de su boda, ha presumido de bronceado con un dos piezas de falda larga en tono arena y crop top en el mismo tono con complementos dorados y su melena recogida. Eso sí, el mejor complemento ha sido su sonrisa y felicidad, demostrando que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

La cantante española Chenoa posa este viernes a su llegada a la cena Global Gift en Marbella (Málaga). FOTO: Antonio Paz EFE

Por su parte, Eva Longoria ha brillado con un sencillo vestido lencero de tirantes en color amarillo, una espalda preciosa y algo de cola. Y como nuestra Chenoa, también ha optado por lucir su melena recogida en una coleta alta ondulada.

Eva Longoria con vestido amarillo. FOTO: PEDROJAEN.COM

Eva Longoria, Chenoa y María Bravo han sido algunas de las famosas que han pasado por Mamzel esta noche para dar el pistoletazo de salida a este evento benéfico. Mamzel, al ser uno de los principales patrocinadores de la gala es el sitio perfecto para celebrar esta cena antes del gran evento solidario que tiene lugar este sábado, porque es el dinner show por excelencia de la ciudad malagueña, su cocina internacional y su espectacular show hacen del restaurante el sitio perfecto para las noches de verano.