Este es el vestido de escote halter de crochet que María Pombo (y tu abuela) saben que vamos a meter en la maleta para todas las noches eternas de verano

Vestidos de verano hay muchos, pero no todo tan especiales. Porque como nos gusta decir a nosotras, no hay verano sin beso ni sin vestidos de esos que siempre nos recordaran a esos días eternos de verano. Porque los vestidos de verano son como los amores de verano, que duran poco, pero nunca los olvidamos. Y eso es lo que nos ha pasado con este vestido de crochet de María Pombo de la nueva colección de su marca Name the Brand, que es tendencia, precioso, de efecto tipazo y además, resalta el bronceado. No hay dudas, lo necesitamos en nuestro armario de verano o maleta de vacaciones.

Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que el verano ya está aquí y todos los días eternos para disfrutar con amigos. Porque cada verano tiene su historia y también su vestido de crochet. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que María Pombo es una fiel amante de este tipo del ganchillo cada vez que se acerca el buen tiempo.

Conocido también como crochet, esta técnica hace referencia a un tipo de tejido realizado generalmente con hilo o con lana que lleva presente en la moda desde tiempos inmemoriales. Generalmente asociado a nuestras abuelas, o incluso a esos tapetes tan típicos que cubrían las mesas camillas de sus casa, y que están en nuestros recuerdos de la más tierna infancia. Si bien es cierto que durante un tiempo sufrió el desprecio de la moda, parece que esto está apunto de acabar. Puede que sea por el revival que están sufriendo otras décadas estilísticas como la de los 70 o porque la pandemia nos ha despertado hobbies caseros prácticamente olvidados, y este puede ser uno de ellos.

Vestido Pistacho (89,95 EUR)

Vestido crochet. FOTO: Name the brand

Un vestido cuello halter entallado hasta la cadera y largo en tejido de crochet de color amarillo pistacho y además nos han chivado que María usa la talla S, así ya nos podemos guiar para la talla que podemos comprar en la web. ¡Maravilla!