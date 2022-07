Flechazo absoluto con el bañador súper rebajado de Mar Flores con el que se adelanta al estampado estrella del otoño

Apunto de terminar julio, en una eterna ola eterna de calor, y aún no sabemos cuál será la canción del verano. Aunque ‘Despechá’ de Rosalía, solo con el avance que nos ha mostrado tiene muchos números de serlo. so sí, canción del verano no tendremos aún, pero si que tenemos los mejores posados del verano. Si la semana pasada, Mar Flores rompía Instagram luciendo tipazo a sus 53 años con esta maravilla de bikini de la firma española de Laura Vecino, este fin de semana lo hace con este bañador de estampado animal de Guess que hemos encontrado súper rebajado en El Corte Inglés. Pero no solo eso, Mar Flores como buena amante de la moda, sabe que el estampado animal va a ser una de las grandes tendencias del otoño. Así que si eres de las que aún se resiste a llevarlo, te avisamos que vas a caer rendida.

Cada temporada el animal print pasa a ser uno de los estampados que más interés acapara sobre la pasarela, pero este otoño/invierno también será el gran protagonista de los looks de calle. Así que prepárate para verlo en chaquetas, vestidos, zapatos y todas las prendas que puedas imaginar. Porque el estampado animal se reinventa para convertirse en la gran estrella de los meses más fríos. Y Mar Flores se adelanta con este bañador que no le puede quedar mejor.

Bañador escotado animal print (de 120 a 60 euros)

Bañador estampado animal. FOTO: Guess

Un bañador escotado con estampado animal print, adorno tira y aros y logo en parte frontal que no puede ser más elegante. Hasta lo puedes llevar a modo de body con una falda midi pareo o unos vaqueros y unas sandalias de tacón.