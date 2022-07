Mar Flores deslumbra convirtiéndose en la reina del posado del verano luciendo tipazo a sus 53 años con este bikini de firma española

Estamos a mediados de julio, en plena ola eterna de calor, y aún no sabemos cuál será la canción del verano. Aunque ‘Despechá' de Rosalía, solo con el avance que nos ha mostrado tiene muchos números de serlo. Eso sí, canción del verano no tendremos aún, pero si que tenemos el posado del verano. Y ese es que nos ha dejado este fin de semana Mar Flores luciendo tipazo a sus 53 años y rompiendo Instagram con esta maravilla de bikini de la firma española de Laura Vecino. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate para tener un flechazo inmediato. Por no hablar del cuerpo de escándalo de Mar Flores con el que aún estamos flipando.

Otro gran ejemplo de esto y de que la edad no es impedimento para lucir vientre plano es Mar Flores que hace meses que ya nos chivó sus trucos para conseguirlo de la mano de los productos de Laboratorios Phergal. Pero esta vez nos hemos fijado en su precioso bikini que aún hace más efecto tipazo del que tiene la modelo. Y lo ha hecho con un diseño de la empresaria Laura Vecino, que tiene una firma de trajes de baño de lo más bonitos y originales, y que son perfectos para destacar la silueta femenina como vemos en el caso de Mar Flores.

Uve Bikini Fresa (115€)

Bikini fresa. FOTO: @marflores_mar

El bikini que ha estrenado Mar Flores es el modelo ‘Uve Bikini Fresa’. Este nombre se debe a su silueta, con escote en pico y tirantes anchos que proporcionan una perfecta sujección al pecho con la braguita que también tiene un detalle también en forma de uve con este estilo ‘cut outs’ tan en tendencia esta temporada. Un bikini que nos ha robado el corazón y con el que solo pensamos en irnos directas a las playas de España o a la piscina más cercana.