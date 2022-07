Las llamas calcinan España con una treintena de incendios activos

Los equipos de extinción siguen trabajando en los incendios de la sierra de Mijas (Málaga) y en Cáceres, donde los trabajos se centran en la protección del Parque Nacional de Monfragüe, así como en los fuegos declarados en distintos puntos de Castilla y León y Galicia. Ya son más de 4.000 las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas por el avance del fuego que, por el momento, ha arrasado 14.000 hectáreas. En Extremadura, se ha declarado un nuevo incendio en la zona de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte.

07:17 h

Incendio en la Garganta de los Infiernos (Valle del Jerte)

En Extremadura, un nuevo incendio se ha declarado en la zona de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte que comenzó con dos focos distintos. Desde el Plan INFOEX han movilizado más recursos para trabajar en este nuevo incendio forestal, mientras permanecen activos los de Hurdes y Monfragüe.

07:00 h

El fuego de Monsagro (Salamanca) afecta ya a más de 9.000 hectáreas

El incendio de Monsagro (Salamanca), que fue declarado este martes, y se encuentra en Nivel 2 de peligrosidad lleva ya aproximadamente 9.000 hectáreas de superficie afectadas. Las labores nocturnas en el incendio de Monsagro, que comenzó el pasado lunes en la frontera de Salamanca y Cáceres, han permitido una evolución “positiva”, aunque se mantiene el Nivel 2 de gravedad provincial que se declaró el pasado 12 de julio, informa la Junta a Europa Press.

06.31 h

El INFOEX vigila posibles reactivaciones en Las Hurdes y Casas de Miravete

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) continúa esta noche con los trabajos de vigilancia y control en los incendios de Casas de Miravete y Las Hurdes, de nivel 2 de peligrosidad, ante posibles reactivaciones, y ha desactivado el nivel 1 en los de Santa Cruz de Paniagua y Torre de Don Miguel, todos en la provincia de Cáceres.

La Junta de Extremadura ha recordado que ambos se encuentran activos y que las extremas condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, condicionan el desarrollo de los mismos.

A lo largo de esta tarde, han estado trabajando, en el incendio que afecta Casas de Miravete, más de 200 efectivos, 16 unidades de tierra y diez medios aéreos.

También, han facilitado las labores de extinción la colaboración del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) y el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei).

05.31 h

Siguen sin control los incendios en Mijas, Cáceres, Castilla y León y Galicia

Varios incendios forestales declarados en las últimas horas aún sin controlar comprometen este sábado la sierra de Mijas en Málaga -donde aumentan los efectivos para extinguirlo- y el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), y han obligado a desalojar varias poblaciones en Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Galicia.

Las temperaturas extremas que afectan a España desde el 10 de julio (la segunda ola del calor del año) están complicando la extinción de decenas de fuegos en al menos cuatro comunidades, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un breve alivio térmico el lunes, pero avisa de que después del martes previsiblemente volverán a subir los termómetros.

El que comenzó este viernes en la sierra de Mijas (Málaga) y los municipios de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre afecta a un perímetro de 1.890 hectáreas de terreno y mantiene a 2.765 personas desalojadas de sus viviendas, ya que 300 de los 3.065 evacuados van a poder volver a sus casas.

Quince medios aéreos y 280 bomberos forestales por tierra trabajan para controlarlo, junto con siete vehículos pesados de extinción, según la última actualización de efectivos realizada a las 16:30 horas por el servicio andaluz de incendios forestales, el Plan Infoca.

En Cáceres, la noche ha sido complicada en el fuego de Casas de Miravete, que obligó al cierre de la Autovía de Extremadura (A-5) en ambos sentidos, ya abierta, y la antigua N-V (que se mantiene cerrada desde el kilómetro 207 al 223), además de la evacuación preventiva de los municipios de Romangordo e Higuera de Albalat.

Aunque está más estabilizado, aún existen tres puntos críticos en los que el plan operativo se mantiene “especialmente vigilante y la prioridad se centra en la protección del Parque Nacional de Monfragüe.

Así, los incendios forestales de las Hurdes y Casas de Miravete se mantienen esta tarde “estables con reproducciones”, por lo que se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, con la posibilidad de tormentas secas en la zona; mientras que en el de Torre de Don Miguel, de nivel 1, la evolución es buena, según el gobierno de Extremadura.

En Castilla y León, se ha declarado esta tarde un nuevo fuego, en este caso en el municipio abulense de Cebreros (Ávila), donde la Junta de Castilla y León ha establecido el nivel 1 de peligrosidad, en una escala ascendente de 0 a 3, debido a que se prevén al menos doce horas para sofocar las llamas.

Una docena de medios aéreos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid participan en las labores de extinción.

De los más de 30 incendios que asolan la comunidad, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado su confianza en que el clima ayude a estabilizarlos. Este sábado siguen activos doce y otros doce están controlados.

En el caso del de Navafría, en la provincia de Segovia, ha asegurado que todos los medios, tanto aéreos como terrestres, “están volcados” para lograr una rápida estabilización, ya que “las perspectivas no son desfavorables”.

Doce incendios siguen activos en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora; otros doce están controlados en León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora; y diez extinguidos en Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.

El de la zona de Monsagro (Salamanca) está estable, aunque todavía hay llamas en algunas partes de la sierra que une Monsagro, Guadapero y Morasverdes, y cuya evolución dependerá de las circunstancias meteorológicas. Sin embargo, ya han podido regresar a sus casas los más de 260 vecinos de Morasverdes que habían sido desalojados por el humo.

En Galicia han ardido ya 4.300 hectáreas en trece fuegos, de los que tres incendios forestales en la provincia de Lugo ponen en riesgo a varios núcleos de población.

El primero está en situación “dos”, empezó el jueves a las 20:37 horas en A Pobra de Brollón (Lugo), parroquia de Saa, donde afecta a unas 550 hectáreas y permanece activo. Dos fuegos en Folgoso do Courel (Lugo) siguen activos. Uno de ellos en la parroquia de Seceda, donde ha quemado 950 hectáreas; y el segundo en la parroquia de Vilamor, que alcanza las 300 hectáreas.

El municipio de Quiroga (Lugo) suma otros tres, todos activos; mientras que en la provincia de Ourense hay cuatro y dos más en Pontevedra.

Por su parte, los que están afectando desde este viernes a Montiel (Ciudad Real) y Matarrubia (Guadalajara) siguen sin ser controlados, y el primero de ellos está en nivel 1 de alerta porque ha cortado una carretera de la zona.

04.17 h

Los incendios forestales en Galicia arrasan ya más de 4.700 hectáreas, la mayoría en Lugo y Ourense

Los incendios forestales provocados en Galicia tras las tormentas con rayos registradas en la noche del jueves al viernes, sumadas a la ola de calor, con temperaturas extremas, han calcinado ya más de 4.700 hectáreas en la comunidad gallega, según las cifras actualizadas por la Consellería do Medio Rural hasta las 19,30 horas de este sábado.

Por el momento, la situación más preocupante continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados. En concreto, en Folgoso do Courel siguen activos tres incendios que se acercan ya a las 2.000 hectáreas calcinadas.

03.09 h

Monsagro (Salamanca) afronta la noche con “relativa calma” a la espera de la respuesta de la llama al aire

El operativo que desde la pasada semana trabaja en la extinción del incendio en Monsagro (Salamanca) afronta la noche con “relativa calma” y a la espera de la respuesta de la llama a los picos de aire en los seis subsectores en los que está dividido el fuego.

Así lo señalan a Europa Press técnicos presentes en el mismo que, a estas horas, estaban programando los relevos para las dotaciones que actúan en el fuego desde el Puesto de Mando.

02.06 h

Los fuegos más intensos se mantienen en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde las llamas han devorado cerca de 10.000 hectáreas

Las llamas continúan sin control en buena parte de los incendios forestales más importantes que están azotando España durante esta ola de calor. Las comunidades más afectadas son Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde el fuego ha devorado cerca de 10.000 hectáreas y más de 4.000 personas han sido desalojadas de sus hogares ante el avance del fuego.

El dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, se enfrenta hoy a sus «horas más complicadas» en la lucha contra el fuego declarado el pasado viernes en la Sierra de Mijas, que afecta a tres términos municipales y por el que aún permanecen desalojados 2.765 vecinos en Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre.

01.49 h

Controlado un incendio forestal provocado en el Alto Turujal, en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Los bomberos han logrado controlar un incendio provocado en el Alto Turujal, en Cabezón de la Sal, que ha estado activo durante varias horas este sábado marcado por las altas temperaturas en Cantabria.

Aunque aún no se ha extinguido, operarios del servicio de Montes tienen actualmente un retén para su total extinción, ha informado el 112.

00.01 h

Pasa a nivel 0 el incendio de Montiel, originado en Jaén, que ya se encuentra estabilizado

El incendio declarado en Montiel (Ciudad Real) este viernes, originado en Villarrodrigo (Jaén) ha bajado a nivel 0, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) de la región.

El fuego subió a nivel 1 de emergencia inicialmente, debido al corte de la carretera que une esta provincia con la de Jaén, A las 19.45 horas continúan trabajando en la zona 10 medios y 52 personas, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales Fidias, recogidos por Europa Press.