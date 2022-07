Las nuevas New Balance 9060 que ya están triunfando entre las chicas más pijas de Madrid y vas a compartir con tu chico

Si eres fan incondicional de las New Balance como es el caso de Grace Villarreal o Tamara Falcó, esta información que te vamos a contar a continuación, te interesa mucho. New Balance lanzó un nuevo diseño que te va a enamorar al momento, tanto por el diseño y esa reconversión del vintage a la silueta actual. Esta zapatilla cuenta con los elementos más comunes de las 990, pero los exagera para crear un modelo llamativo. Por cierto, si eres un experto en sneakers, te darás cuenta de que hay detalles de la 860, con el fin de dar un aire futurista a la zapatilla. ¿Qué se logra con este cambio? Modificar la idea que la 9060 es clásica y que, solamente, las chicas cayetanas pueden llevar esta zapatilla.

Atenta, a cómo cambió la mítica e irreconocible 990, a una silueta que te encantará al momento. Por cierto, te vamos a dar varias ideas para combinar con estas zapatillas, que no te vas a quitar todo el verano. Son perfectas para salir a bailar un sábado por la noche, o para ir corriendo a primera fila y ver a tu cantante favorito en cualquier festival de este verano.

Aunque estas New Balance no correspondan a las nuevas, nos encanta este look de Hailey Bieber. La supermodelo y empresaria, escogió este tipo de zapatillas para disfrutar de un día de piscina. Como las nuevas sneakers de New Balance son grises, podemos escoger el bañador o el bikini, en tonos cálidos e incluso con estampados tropicales.

¿Qué novedades hay en la nueva zapatilla de New Balance? A continuación te contamos todo. Hemos analizado todo detalle, que tienen las próximas sneakers que serán virales todo el año.

NEW BALANCE 9060 (150,00€)

Imagen de las nuevas New Balance 9060. FOTO: New Balance

Lo más llamativo está en el lateral de la zapatilla. Nos encontramos la N de la marca, en un estilo más amplio y prominente. La suela tiene forma de diamante y la mediasuela es la protagonista más destacada, debido a que destaca, dando igual desde donde se mire la zapatilla.

Por otro lado, mantiene la característica más importante de New Balance: la versatilidad. Es una zapatilla muy fácil de combinar. Seguramente, te estarás preguntando qué prendas son las mejores, y por ese motivo, hemos elaborado una guía para que complementen tu look con estas zapatillas.

Vestido mini de tirantes y brillos de Bershka (29,99 €)

Vestido mini con aberturas. FOTO: bershka

Pantalón estampado de tiro alto de Brownie (49,90€)

Pantalón de tiro alto con estampado setentero. FOTO: Brownie

Vestido maxi de lino de The Villa Concept (104€)

Vestido maxi de lino. FOTO: The Villa Concept

Falda midi estampada de Parfois (22,99€)

Falda midi con estampado geométrico. FOTO: Parfois

Bañador asimétrico con arandela de Etam (19,99€)

Bañador asimétrico con tirante. FOTO: Etam

Con estos diseños de nuestras marcas favoritas, vas a combinar con gran facilidad las nuevas New Balance 9060. No pierdas tiempo y que sean estas zapatillas tuyas. No podemos olvidar, que estas sneakers son unisex y las podrás compartir con tu pareja.