Las primeras botas virales del otoño 2022 están en Zara y soñamos con tenerlas en nuestro armario

¿Botas en invierno? Sí, por dos principales motivos. Primero, porque son de Zara y segundo, porque en el próximo otoño 2022 será el calzado más viral en la calle. Mientras estás buscando esos grandes descuentos en Zara, también tienes que ir mirando prendas, accesorios o zapatos para la temporada de frío. Abrigos, cazadoras, pantalones de cuero y por supuesto, botas altas de tacón fino. Este modelo es un básico en cualquier armario, principalmente, porque combina genial con un vaquero de tiro alto o una minifalda con estampado vichy. Amiga, aunque con estas temperaturas no te apetece nada pensar en botas, nosotras te aconsejamos que mires las que hemos encontrado en Zara.

Si este verano, Zara nos está dando grandes diseños como el vestido lazo de Amelia Bono, la falda pareo de Rocío Osorno o el kaftán estampado para las mujeres de 40 o 50 años, ahora nos enseña cómo serán nuestras botas este invierno. Con esta ola de calor, no tenemos ganas ni de ver qué tipo de silueta tiene, pero al saber que será viral, tendrás que hacer un esfuerzo para ser la primera.

Street style con botas altas. FOTO: Pinterest

Viendo estos looks y con esta ola de calor, nos entran ganas de acelerar el tiempo y que llegue ya el frío. Como para esto, queda bastante, primero tenemos que ir adquiriendo prendas que son un clásico en el street style.

Si eres de las que no tienen este básico, o no te has atrevido a llevar este tipo de botas después de conocer cómo son las de Zara, vas a ir tachando los días para el inicio del otoño. Solamente, podemos añadir que añaden un toque elegante y muy atrevido.

BOTA TACÓN ANTE LIMITED EDITION (179,00€)

Bota alta con tacón fino. FOTO: Zara

Sexy, elegante y fuerza. Estos tres adjetivos son los primeros que nos vienen a la cabeza cuando hemos visto estas botas de Zara. Cada pisada es sinónimo de empoderamiento y de un gran impacto. Si quieres arrasar en una entrevista de trabajo, o en tu próxima cita, no dudes en fichar estas botas.

Por cierto, son de edición limitada y, por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo estarán a la venta. ¿Cómo puedo combinar estas botas? Las últimas fotografías de Kate Moss siendo la protagonista más diva hasta el momento en Zara, nos pueden servir de una gran inspiración.

Como sabemos que estarás mirando ahora todo el catálogo de Zara, nosotras hemos hecho una pequeña selección de tres prendas.

VESTIDO LENCERO LIMITED EDITION (79,99€)

Vestido plateado lencero. FOTO: Zara

BOMBER BRILLO LIMITED EDITION (99,95€)

Chaqueta negra confeccionada con tejido en mezcla de algodón. FOTO: Zara

FALDA BRILLOS LIMITED EDITION (69,95€)

Falda midi de tiro alto. FOTO: Zara

Un vestido lencero o un conjunto de dos piezas en tono negro. Ambas opciones, nos han dejado sin palabras. Tanto por el diseño de alta costura, como por la versatilidad de las prendas.