Las invitadas de boda como Ana Boyer van a llevar el vestido más elegante con una cartera de mano de paja que también puedes llevar a la playa

De boda en boda. Así es como van las famosas este verano, y nosotras para escribir de sus looks. Y las hijas de Isabel Preysler no iban a ser menos. Si ayer era Isabel la que se marcaba un Lomana con un vestido de flores de lo más boho de Zimmernann para una noche en el Teatro Real, hoy es Ana Boyer la que nos ha dejado este look de invitada perfecta a una a la que asistió este fin de semana. Porque por lo que parece, aún queda mucho verano por delante para disfrutar, y muchas bodas a las que asistir. Y todo ello, mientras esperamos que la próxima semana se estrene el documental que Netflix le ha dedicado a Tamara Falcó. ¿Estáis preparadas para conocer en profundidad a la marquesa? Nosotras necesitamos ya de ya ver todos los looks que luce en este nuevo contenido de Netflix. Pero mientras, nos quedamos con el look de invitada de su hermana, Ana Boyer.

Y es que no nos hemos podido enamorar más de este vestido midi en color verde oliva con detalles dorados de Johanna Ortiz que Ana Boyer ha llevado como invitada perfecta de boda. Un diseño de tirantes dinos, escote pronunciado y falda con volumen. Pero si en algo nos hemos fijado de este look de invitada, han sido los complementos que ha elegido la hija de Isabel Preysler.

Porque Ana Boyer ha querido combinar el cinturón con el mismo tejido que el vestido pero con hebilla de fibra natural con una cartera de mano de paja. Una cartera de mano creada con paja de trigo trenzada a mano de Zahati que Ana ha demostrado que queda perfecto también como invitada de boda y lo mejor es que luego lo puedes reutilizar para salir a cenar durante tus vacaciones en la playa.