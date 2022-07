Mar Flores se ha ganado el título de la reina del posado del verano con este bikini de marca española rebajado y de efecto tipazo a los 53 años

¿La canción del verano? No tenemos ninguna duda de que es ‘Despechá’ de Rosalía, y tampoco tenemos ninguna duda de que Mar Flores se ha convertido en la reina del posado del verano luciendo tipazo a sus 53 años y rompiendo Instagram con esta maravilla de bikini de la firma española Ônne. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate para tener un flechazo inmediato. Por no hablar del cuerpo de escándalo de Mar Flores con el que aún estamos flipando. Un bikini de esos negros que estiliza la figura de la mujer y que además es de lo más cómodo y que puede quedar perfecto también para llevarlo con top con vaqueros.

Se trata de la firma española Ônne Swimwear, fundada por Gisela Cid, que sintió la necesidad de crear una firma de baño que favoreciera el cuerpo de todas las mujeres. Unos diseños con tejidos inusuales para los trajes de baño, con diseños perfectos que favorecen a las mujeres y con un discurso empoderado que triunfa en redes sociales. Y a Mar Flores también les ha robado el corazón.

Los biquinis y bañadores de Ônne Swimwear se convierten en los favoritos de las prescriptoras de estilo para dar en el blanco ¿las claves? su diseño minimalista, su discurso empoderador y un tejido inusual en el universo del beachwear. La firma Ônne Swimwear luce orgullosa el sello ‘Made in Spain’. La enseña produce en España con minoristas locales bajo el paraguas de un cuidadoso proceso de manufactura que se basa en la sostenibilidad de las creaciones, uno de los elementos que en palabras de Gisela Cid, la joven empresaria al frente de este proyecto, definen el ADN de la etiqueta.

Bikini Tahiti top (31,50 euros)

Top bikini. FOTO: Onne

Leyte bottom (28 euros)

Braga bikini. FOTO: Onne

Un bikini negro que Mar Flores ha combinado con un kimono estampado para darle el toque de color al look.