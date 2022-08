Si te quedas en Madrid en agosto, ahora las noches del verano madrileño van a sacar tu lado más gamberro y disfrutón

¿Te quedas en Madrid en agosto? Si la respuesta es sí, ya sea porque han terminado tus vacaciones o porque aún no te has ido, nosotras te traemos el mejor plan para disfrutar los viernes y sábado por la noche en la capital. Y Lady Madrid estaría orgullosa de nosotras. Porque si hay algo que nos gusta de esta ciudad, es que nunca duerme, siempre hay mil planes nuevos que hacer y nunca te la acabas. Y entre las novedades para este mes de agosto, Ginkgo Jet Drunk aterriza en el centro de la capital para amenizar las noches del verano madrileño y sacar el lado más gamberro de aquellos que se atrevan a embarcarse en este particular viaje dentro del hotel VP Plaza España Design de 5*. Porque si hay una zona de moda ahora mismo después de la remodelación, esa es Plaza España y sin duda dentro de este hotel tendrás las mejores vistas para sorprenderte con la renovada Plaza España de Madrid.

Ginkgo Restaurante & Sky Bar, fiel a su premisa de sorprender a sus clientes, da la bienvenida al verano con la segunda temporada de Ginkgo Shows, el espectáculo que armoniza el talento artístico con el talento de los bármanes que dan vida a una de las cartas de coctelería más atractivas del ocio madrileño.

Tres cócteles, tres destinos. México, Cuba y Brasil, la tripulación de Ginkgo Jet Drunk llevará hasta estos países a aquellos que quieran vivir esta experiencia inmersiva. El show, liderado por un Dj que hace el papel de piloto y tiene como objetivo conducir a los invitados hasta el límite de la tentación, irá entonándose acorde al espectáculo y contará con una tripulación de camareros que servirá el cóctel más representativo del país donde esté aterrizado este jet privado. ¿Con cuál te quedas tú? Nosotras aún no nos hemos decidido.

Ginkgo Jet Drunk estará disponible todos los viernes y sábado en Ginkgo Restaurante & Sky Bar hasta septiembre. En su lanzamiento el viaje en este jet privado ofrece tres tipos de billete: