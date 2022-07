Chanel se enfunda la bandera LGTBIQ con un vestido bandage (de casi 700 euros) de Hervé Léger para dar el pregón del Orgullo de Madrid

El Orgullo, sí, ha vuelto a las calles de Madrid. Mil días después y otra vez, en la céntrica plaza de Pedro Zerolo y ahí estaba Chanel Terrero para dar el pregón del Orgullo de Madrid. Aunque el mayor pregón que pudo dar al mundo ya lo dio en Eurovisión con ese ‘Chanelazo’ para hacer historia de España y de la música. Y para la ocasión, Chanel Terrero se ha enfundado en un diseño de Hervé Léger con la bandera LGTBIQ que ha cautivado a todos los presentes. Eso sí, el vestido bandage en cuestión ronda los 700 euros. ¡Apto solo para las divas!

“Como muchos de vosotros sabéis, el lema de este 2022 es ‘frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Esto me produce especial emoción. Son tres palabras que han atravesado la mayor parte de mi vida. Mi suerte ha sido que mis padres me han educado en amor y respeto. El amor mueve el mundo. Todos somos iguales. Da igual el color, la orientación y color de piel. De pequeña sufrí racismo y acoso. Lejos de hundirme, hoy me han convertido en una mujer más segura de mi misma. Muchas de las personas que hoy estáis aquí habéis sufrido el rechazo y desprecio por el simple hecho de vivir vuestra vida. Os puedo prometer que voy a luchar todos los días para qué recibáis el orgullo que os merecéis”, ha dicho Chanel Terrero.

RAINBOW MINI DRESS (690$)

Vestido bandera orgullo. FOTO: hérve léger

Un vestido que forma parte de la colección cápsula especial de Hervé Léger que celebra el Orgullo 2022, un vestido de vendaje arcoíris hecho con hilos reciclados ecológicos. Además, el 10% del precio de compra de la venta de este vestido será donado al Instituto Marsha P. Johnson, una organización sin fines de lucro que protege y defiende los derechos humanos de las personas transgénero negras. ¡Bravo!

Hervé Léger fue la marca fetiche de las famosas hacia el final de los 2000, Lindsay Lohan, Paris Hilton o Victoria Beckham los lucían sin parar y ahora es nuestra Chanel quien nos devuelve a Hervé Léger y su mítico vestido bandage.