De Ana Milán a Paula Echevarría: estas son todas las famosas que ya han llevado el vestido más viral de la Reina Letizia

Ese vestido me suena y con razón. Eso es lo que debiste pensar cuando viste anoche a la Reina Letizia deslumbrar a todos en la recepción en el Palacio de Marivent en Mallorca. Y es que el vestido de Doña Letizia es uno de los más virales del verano, firmado por Charo Ruiz. Y antes que a la Reina se lo hemos visto hace unos días a Ana Milán, pero no solo a ella, en su corte más mini lo ha lucido también Paula Echevarría y en otro color, la influencer Violeta Magriñán. Pero que esté tan visto, no le ha importado a la Reina Letizia para lucirlo como toda una influencer en la noche de Mallorca.

Charo Ruiz es la firma de ad lib por excelencia elegida por la Reina para su última aparición en la isla. Esta vez lo ha hecho luciendo el vestido Aryana, de la colección Barbary Paradise de la firma, en color naranja terracota. Un vestido largo con cuerpo engomado y escote corazón que deja la clavícula al descubierto. Una silueta en “A” muy favorecedora que va in crescendo a medida que se expande hacia la voluminosa falda y que se puede llevar abotonado o con una abertura central como ha hecho la Reina Letizia o Ana Milán.

Un vestido ibicenco con estampado de trazos ovalados en rojo amapola coronan las areolas diluidas en tonalidades verde lima y musgo que contrastan sobre tres fondos diferentes: azul cielo, terracota y negro. También se lo hemos visto recientemente a Paula Echevarría en su versión más mini para disfrutar del atardecer en Marbella.

El tejido con el que se confecciona el vestido es el algodón 100%. “Combinado con puntillas de guipur y blonda nos permite crear modelos muy genuinos, cómodos, versátiles y muy favorecedores”, según reconoce la diseñadora de la firma. Todo ello, bajo el imaginario del lujo amable característico de Ruiz: liviano, libre e incluso naïf. Un vestido de lo más viral que también se lo hemos visto en su versión en negro a Violeta Mangriñán antes de ser mamá.

¿Lo mejor? Que el vestido de la Reina Letizia está rebajado en la web de la marca. Antes costaba 439 euros y ahora lo encontramos por 351,20 euros.