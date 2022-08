Te vas a olvidar de todas tus alpargatas cuando veas a Carmen Gimeno con este vestido naranja de rebajas de Zara y zapatillas rosas

Aunque las alpargatas de cuña se han convertido en el calzado estrella del verano, gracias a la Reina Letizia, te vas a olvidar de ellas cuando veas a Carmen Gimeno y su look de viernes con vestido estampado de rebajas de Zara y las zapatillas rosas de marca española más cómodas y bonitas. Que aunque nosotras seamos de las que ya solo tenemos ojos para las prendas de nueva colección de Zara, o lo que es lo mismo, las del rinconcito ordenado, este vestido estampado tiene muchas posibilidades veranees en el norte de España o en el sur. Y nos hemos dado cuenta gracias a Carmen Gimeno que está en rebajas, y lo vas a querer meter en tu maleta de vacaciones tengas 30 o 50 años.

¿Y esas zapatillas? Aunque no lo sepas ya has visto estas zapatillas y has escuchado hablar de ellas. Son el objeto de deseo de muchos españoles y se han colado en el zapatero del Rey Felipe. La lana merina es un material único: extra fino, cien por cien natural, renovable, biodegradable, suave, transpirable, anti-bacteriana y con capacidad de auto-regular la temperatura. , etc. Tras un año y medio de investigación y en colaboración con el Instituto Tecnológico AITEX, Pablo Mas -fundador de Yuccs-, desarrolló el tejido de lana merina, único en el mundo con el que hace las zapatillas que se puso el Rey Felipe VI hace un par de veranos en Ibiza.

Pero no es un vestido vaporoso más de verano, es un diseño en tonos naranjas, que además de ser uno de los colores del verano, es el color perfecto para resaltar el bronceado de la temporada. Ese que todas queremos lucir en agosto aunque sea por las calles de Bilbao, pero mucho mejor por la playa.

Vestido largo estampado, de Zara (22,99 euros)

Vestido estampado. FOTO: Zara

Merino casual mujer, de Yuccs (95 euros)

Zapatillas. FOTO: Yuccs

Un look de esos cómodos y perfectos para hacer turismo en tus vacaciones de agosto a cualquier edad.