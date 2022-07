Belén Rueda nos enseña cómo llevar los vaqueros de tiro bajo que tanto odian nuestras madres si tienes más de 50 años

Ayer mismo no queríamos dejar pasar el último look de Pilar de Arce para enseñarte cómo se puede lucir una tendencia tan complicada de los 2000 como es la de los pantalones cargo y salir airosa en el intento, aunque tengas más de 50 años. Y hoy mismo nos hemos encontrado con otra mujer de una edad parecida que nos ha vuelto a dar toda una lección de estilo. Hablamos de Belén Rueda, quien a sus 57 años no solo luce más guapa que nunca, si no que presume de tipazo envidiable y de un estilo juvenil y desenfadado. La actriz no tiene miedo a arriesgarse con tendencias que en principio parecen pensadas solo para la gente joven. Como prueba el último look que ha llevado al homenaje al guitarrista Paco de Lucía que ha tenido lugar en Madrid, dentro del “Universal Music Festival”, al que Belén ha acudido los que fueron los vaqueros más famosos y llevados de los 2000, los vaqueros de tiro bajo, ajustados y pernera ligeramente acampanada.

Pero no solo la elección de pantalones nos ha llamado la atención, si no que Belén Rueda ha apostado por combinarlos con piezas claves para sacarles todo el partido. Te las desgranamos una a una:

La actriz posando en el photocall del "Universal Music Festival" FOTO: G3 GTRES

-Alpargatas de plataforma. No son solo el calzado más de moda en los últimos tiempos gracias a firmas como Valentino o Versace, si no que son perfectos para crear el efecto de una pierna más larga, algo necesario en los pantalones de tiro bajo, ya que suelen acortar visualmente las piernas.

-Un top festivo, como el de lentejuelas y aires disco que ha lucido Belén Rueda, que es ajustado pero no demasiado, y con el que realza sus hombros gracias a su escote de tirantes finos.

-El truco de experta pasa por añadir una camisa de corte más bien oversize, preferiblemente en un material ligero como el lino el satén, y que puedes lucir encima del top abierta y suelta o anudada a la cintura.