Estas son las alpargatas planas más rebajadas de Parfois que las mujeres de 40, 50 y 60 años llevan con vestidos camiseros de Zara

Es el calzado del verano, no hay ninguna duda. En todas sus formas, colores y estampados. Sí amiga, estamos hablando de las alpargatas, pero en este caso no de las alpargatas de cuña que han enamorado a la Reina Letizia y a sus hijas, si no de las alpargatas planas con las que nos ha enamorado Carmen Gimeno para empezar el mes de agosto. Sus alpargatas son planas y las hemos encontrado súper rebajadas en Parfois. Uno de esos últimos chollos que podemos encontrar en estas rebajas de verano 2022. Y lo mejor de todo, es que están disponible en todas las tallas en la web de la firma. Unas alpargatas que Carmen Gimeno ha combinado con un vestido camisero rosa de nueva colección de Zara que va a enamorar a las mujeres de 50 años.

Es el calzado estrella del verano para la Reina Letizia y las mujeres que más saben de moda en nuestro país. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Alpargata de yute atada, de Parfois (19,99 euros)

Alpargata de yute. FOTO: Parfois

Alpargata de yute. FOTO: Parfois

Estamos hablando de estas preciosas y cómodas alpargatas de rebajas de Parfois. Una alpargata de yute con cierre mediante tiras atadas al tobillo.