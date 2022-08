No sabemos si somos más fans del flequillo cortina de Rocío Osorno o de sus vaqueros rotos de tiro alto que son septiembre en esencia

Alguien que sepa frenar agosto a lo Vanesa Martín enero. Eso mismo es lo que debe estar pensado Rocío Osorno pero con agosto. Y es que a la influencer y diseñadora sevillana se le viene un septiembre cargado de nuevas aventuras, entre ellas, una mudanza a un súper piso de lujo en una de las zonas más exclusivas de Madrid que Rocío Osorno ya nos ha enseñado a través de su cuenta de Instagram. Y es que como dijo Coco Chanel, “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”. Y eso es lo que le ha pasado a la influencer, que antes de mudarse de Sevilla a Madrid con sus hijos, ha decidido volver a cambiar de look apostando una vez más por el flequillo cortina tan en tendencia en los últimos meses.

Rocío Osorno ha explicado que el motivo de esta decisión son sus dos hijos, Jacobo y Luis, y que todo “tiene que ver con los niños. Allí podré trabajar y luego pasar el día con ellos. Este año, cuando me iba, tenía que pasar varios días sin verlos y lo llevaba fatal”. Un cambio de look que nos parece perfecto para empezar septiembre por todo lo alto. Pero no solo eso, también nos hemos fijado en los vaqueros de tiro alto con roturas en las rodillas que Rocío Osorno ha lucido con una camisa blanca pintada a mano.

Y el motivo es que se trata de un flequillo largo y desfilado del que ya te hemos hablado muchísimas veces y que los expertos colocan como uno de los que mejor sientan a todo tipo de rostros. Y Rocío Osorno es un buen ejemplo de ello. Se trata de un flequillo de estilo setentero que al que ya se han unido muchísimas influencers se han unido a este nuevo corte este año, entre ellas, Sara Carbonero.