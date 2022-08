El vestido del verano ha llegado en agosto, es de Zara y Rocío Osorno demuestra que no puede ser más sexy para las noches de verano

Si hace ya semanas que nos hemos olvidado de las rebajas y vamos directamente al rinconcito ordenado de Zara, o lo que es lo mismo, a la nueva colección es en parte culpa de Rocío Osorno que cada día nos enamora con una nueva prenda o complemento de la marca de Marta Ortega. Y este vez es culpable de que nos hayamos comprado este vestido y collar dorado que no puede ser más perfecto para todas las amantes de la luna y su magia. Porque magia es lo que tiene este collar de nueva colección de Zara que nos ha robado el corazón al instante.

Pero antes de hablar del collar, vamos a centrarnos en esta maravilla de vestido de nueva colección que parece de Alta Costura, pero es de Zara. Y además, no nos puede gustar más el giro que le ha dado Rocío Osorno con las lazadas para hacer que parezca un diseño nuevo. Por algo la sevillana es diseñadora y tiene su propia marca de ropa, y en cosas como esta se notan aún. Porque siempre consigue darle el toque más especial a los looks que saca de la marca de Inditex para que parezcan otros completamente.

Un vestido de edición limitada de Zara que la buena noticia es que aún está disponible en todas las tallas, o lo que es lo mismo, que aún podemos copiar a Rocío Osorno para lo que nos queda de verano o de vacaciones. Porque si aún no has hecho tu maleta, estamos seguras que vas a querer meter esta maravilla de vestido que además, no puede ser más sexy.

Vestido estampado limited edition, de Zara (59,95 euros)

Vestido estampado. FOTO: Zara

Se trata de este vestido largo estampado de escote pico y tirantes anchos de nueva colección de Zara con detalle de nudos en delantero con lazadas en mismo tejido, bajo asimétrico y cierre frontal con botones.

Collar charms lunas (15,95 euros)

Collar charms lunas. FOTO: Zara

Pero sin duda, el toque definitivo a este look se lo da el collar de lunas que también es de Zara.