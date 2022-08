Da igual que haya terminado la Feria de Málaga porque Rocío Osorno ha encontrado en Zara el top de flor perfecto para llevar con vaqueros

¿Hubiera sido un look perfecto para la Feria de Málaga? Rotundamente sí, pero Rocío Osorno nos ha dado la idea perfecta para llevar de una forma más casual durante todo lo que queda de agosto y todo septiembre, este top de flor amarillo de Zara de una manera más casual. Y es que ella lo ha hecho con unos vaqueros de tiro alto de esos que le encantan a nuestras madres, que son eternos en el armario de toda ‘insider’ de moda que se precie y que hacen tipazo ya que son acampanados. Un top de flor y organza en amarillo de Zara que tenemos claro que vamos a seguir llevando de una forma mucho más arreglado a todas nuestras noches de otoño combinando con prendas negras y una blazer o biker de piel cuando refresque.

Y es que no hay prenda con volúmenes o flor en relieve de las colecciones de Zara que no termine en el armario de Rocío Osorno y es que la diseñadora sevillana, que está mudándose a Madrid, es una experta en combinar este tipo de looks de la mejor manera. Y ahora lo ha hecho con unos vaqueros acampanados de Mango que no puede sentar mejor.

Top flor organza, de Zara (19,95 euros)

To flor organza. FOTO: Zara

Se trata de un top en color amarillo con un diseño de maxiflor elaborado en organza que cubre toda la parte del pecho. Este top es de escote recto y tirantes finos. El precio de esta prenda es de 19,95 euros y aunque en la web de Zara ahora mismo está agotado por el ‘efecto Osorno’ aún hay disponible en tienda física. ¿Cómo encontrarlo? Ves al botón de disponibilidad en tienda, busca tu talla y Zara más cerca, y magia amigas.

Lo que más nos gusta de este look de Rocío Osorno, es que además de parecer más alta por el vaquero de tiro alto y campana, combinado con el crop top, también resalta el bronceado veraniego por el tono amarillo del mismo.