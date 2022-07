Queremos vestir todo el verano (y todas las vacaciones) con el conjunto de volantes de Zara que Rocío Osorno hace que parezca de lujo

Amor a primera vista o amor de verano. Eso es lo que hemos sentido al ver este conjunto de falda y top de volantes de nueva colección de Zara que Rocío Osorno ya ha estrenado. Nosotras que aquí estamos contando los días que nos quedan para que lleguen las vacaciones, solo podemos inspirarnos con los looks de las celebrities y las influencers que ya están disfrutando de las vacaciones de verano. Desde Carmen Lomana, a Amelia Bono o Rocío Osorno. Además, este conjunto de nueva colección de Zara parece de lujo y perfectamente podría pasar por un conjunto de Isabel Marant. ¿Qué aún no lo has visto? Pues prepárate para enamorarte y meterlo directamente en tu maleta de vacaciones.

Porque no solo es bonito y resalta el bronceado, si no que además tiene ese efecto tipazo y piernas infinitas que tanto nos gusta. Porque si hay algo que buscamos en verano son prendas que resalten el bronceado y que nos estilicen en esta época que lucimos más carne que tela, por estas altas temperaturas. Y este conjunto de nueva colección de Zara, tiene todo lo que buscamos.

Rocío Osorno con conjunto de Zara en sus Stories. FOTO: @rocio0sorno

Cuerpo estampado bordados (22,95 euros)

Top volantes. FOTO: Zara

Falda midi bordados (25,95 euros)

Falda volantes. FOTO: Zara

Se trata de esta maravilla de conjunto de top y falda con volantes de Zara que nos ha robado el corazón. Un cuerpo de escote pico y manga por debajo del codo abullonada con detalle de bordados perforados y tejido elástico tipo nido de abeja en bajo. Por su parte, la falda es mini de tiro alto con detalle de volantes y bordados perforados. Además, tiene un forro interior tipo shorts combinado a contraste y cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Una falda que puedes combinar con el calzado estrella del verano, las alpargatas de cuña alta para hacer ese efecto piernas infinitas mucho más acentuado.