Alucinarás con este truco de Rocío Osorno para transformar un mini vestido de Zara en un look con falda y camiseta

¿Eres de las que siempre le falta espacio en la maleta de vacaciones? Da igual que sea una maleta de cabina o una de las más grandes, siempre nos falta espacio para meter todos los looks que queremos. Porque nunca son suficientes estilismos que llevar en vacaciones, ya sea porque te quieres hacer una foto con esa prenda que aún no has estrenado o los “por si a casos” que siempre llenan la maleta. Pero tranquilas, porque Rocío Osorno, como buena influencer y diseñadora de moda, nos acaba de enseñar a hacer tres looks diferentes con un mismo vestido de Zara.

Y es que con este mini vestido con flores en volumen que ya está agotado en la web de Zara, Rocío Osorno nos ha enseñado a hacer tres estilismos diferentes. O lo que es lo mismo, metes un vestido en la maleta y ya tienes tres looks de lo más fashion para las vacaciones. Solo necesitas un vestido mini ajustado y tipo bandeau, una camiseta y una camisa blanca. Con estas tres prendas te vas a convertir en toda una insider de moda y experta en hacer maletas. Ves deslizando las diferentes fotografías de Rocío Osorno para ver como ha hecho magia con un simple vestido de Zara.

Y es mucho más fácil de lo que parece, Rocío Osorno ha bajado el vestido hasta la cintura y ahí lo ha combinado con una camiseta blanca o un body blanco por dentro del vestido a modo de falda y con eso ya ha conseguido un look totalmente diferente y en tendencia para nuestras tardes y noches de agosto.

¿La opción más elegante? Cambiar la camiseta por una eterna camisa blanca y también meterla por dentro del vestido a modo de falda en la cintura. Tres looks diferentes, sensuales y en tendencia para todos los días de vacaciones en agosto.