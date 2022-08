La vuelta a la ciudad será menos dura con el vestido más romántico que Eugenia Osborne sabe que vamos a querer llevar con botas cowboy

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y en esas chicas hemos pensado al ver a Eugenia Osborne rebosando todo ese brillo y buena cara de los últimos coletazos del verano, con ese vestido de estampado floral de lo más romántico que todas las chicas de septiembre como María Pombo van a querer llevar con botas cowboy por la ciudad a su vuelta de vacaciones. Porque va a dar igual que no seas mucho de esta tendencia cowboy, o de este tipo de botas, porque este otoño tenemos claro que todas vamos a llevar una pequeña vaquera dentro. Y con este vestido de Eugenia Osborne no le vamos a dejar de dar este toque con botas cowboy para el look diario, aunque de noche te quieras marcar un estilismo más romántico con sandalias.

Un vestido de Ba&sh Paris que definen de esta forma en la web de la firma: “el precioso vestido Dolly de ba&sh es un must-have del verano con su alegre estampado floral. Este estilo corto y femenino es entallado y tiene un escote bajo. Las mangas abullonadas elásticas y los botones joya en el lateral crean un look único y sofisticado. Este vestido combina a la perfección con una chaqueta de mezclilla y zapatillas de deporte para un ambiente informal, o con tacones y un blazer para una sensación más elegante”.

Eugenia Osborne en su cuenta de Instagram. FOTO: @eugenia_osborne

Pero nosotras también tenemos claro que es el vestido perfecto para los primeros días de otoño con botas cowboy negras, biker de piel o cazadora vaquera. Un imprescindible para ser la mejor vestida como Eugenia Osborne en cualquier época del año.