María Pombo como buena chica septiembre sabe que todas necesitamos un vestido drapeado de efecto vientre plano con botas cowboy

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y en esas chicas hemos pensado al ver a María Pombo con el vestido drapeado que nunca falta en su armario o maleta de vacaciones. Ella lo ha estrenado en agosto, pero el agosto en Cantabria es como el septiembre en Madrid. Por ese este vestido de punto de Zara lleva el nombre de las chicas de septiembre. Aunque María Pombo lo ha estrenado para un bautizo familiar, es un diseño perfecto para el día a día, ir a la oficina, de compras con amigas o a una cena romántica. Y lo ha hecho con las botas cowboy más en tendencia este otoño.

Los vestidos drapeados o la favorecedora tendencia que más estiliza la figura. Son tendencia eterna, cómodos y muy favorecedores para cualquier época del año y María Pombo lo ha vuelto a demostrar con este estampado de cuadros que si no nos falla el radar creemos que es un modelo de Sophie and Lucie de otra temporada. Esta silueta ya ha demostrado su poder en pasarelas y también en los looks de calle y de las españolas que mejor visten como es el caso de la influencer madrileña.

María Pombo con vestido drapeado y botas. FOTO: @mariapombo

Y eso es lo que ha hecho María Pombo desde Cantabria, hacer de agosto un nuevo septiembre. Porque ya os llevamos semanas avisando, a partir de septiembre las tendencias serán cowboy o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Aunque ahora ya no creo que tengáis dudas después de ver a María Pombo ser toda una chica cowboy, con botas incluídas. La tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style.