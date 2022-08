Isa Pantoja toma una importante decisión sobre su futuro en la universidad: “Me es imposible asistir siempre a clase”

Desde que alcanzó la mayoría de edad y se bautizó en los medios de comunicación, Isa Pantoja ha evolucionado hasta llegar a convertirse en uno de los miembros de su familia más queridos y respetados por la opinión pública. La hija de la célebre tonadillera va camino de cosechar una carrera en la pequeña pantalla como colaboradora de “El programa de Ana Rosa”, pero también desarrolla su potencial más allá de los focos y las cámaras. Desde hace tiempo estudia Derecho en la universidad pública, y lo cierto es que sus buenas notas sorprendieron a más de uno...

Isa Pantoja está muy contenta con su carrera, pero se ha visto obligada a tomar una importante decisión de cara a su futuro en la universidad. Ha sido ella misma quien ha explicado su situación y sus próximos pasos a seguir a través de sus redes sociales. “Estoy decidiendo a que universidad online me voy. Han sido dos años muy buenos en la mía, que es presencial y pública, pero por lo que pasé hace unos meses cuando tuve que venir a Madrid día sí, día también por “Supervivientes” (perdía clases), por mi Albert y por proyectos futuros, me he dado cuenta que me es imposible asistir siempre.

Isa Pantoja reconoce que está tan ilusionada como nerviosa ante esta nueva etapa académica que está a punto de comenzar. Si bien es cierto que los estudios a distancia le facilitarán compaginar su carrera con otro tipo de proyectos, profesionales o mediáticos, este tipo de modalidad exige una mayor implicación, disciplina y organización para poder sacar el curso adelante.

En cualquier caso, no es ningún secreto que Isa Pantoja es una excelente estudiante, e incluso llegó a alcanzar la máxima puntuación en un examen oral de la materia de Derecho Penal: ¡un 10!