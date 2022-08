Sara Beciredo tiene los pantalones de una firma madrileña que te van a solucionar todo septiembre

Mientras que muchas de nuestras influencers favoritas han decidido quedarse estaño en tierra patria, y destinos idílicos como Ibiza o Marbella se llenaban de algunas de nuestras famosa favoritas, como Victoria Federica o Carmen Lomana, hay otras que decidían subirse a un avión y plantarse al otro lado del mundo, aprovechando los días de vacaciones para conocer lugares exóticos en los que han disfrutado de todo el mes de agosto.

Es el caso de Sara Baceiredo, quien tras un mes de julio por Ibiza (esta parada no puede faltar a todo influencer que se precie, aunque sea un día), Mallorca y Galicia, decidió irse ni más ni menos que a Hawai. Y nosotras no podemos estar más encantadas, ya que tantos sus fotos como sus looks parecen sacados de un reportaje de moda. Durante estas semanas hemos visto a la instagrammer con prendas ideales y asequibles, como el famoso kimono estampado de Parfois, un vestido blanco de crochet de la misma firma portuguesa o in favorecedor conjunto de blusa y falda blanca de la firma Le Godet Barcelona. Aunque sobre todo la hemos visto en bañadores y bikinis, aprovechando las espectaculares playas de la isla, de donde ha disfrutado de su comida, sus paisajes y sus atardeceres.

Blossom pants, de Siestasol (60 euros)

Y aunque ha llegado el momento de regresar, Sara ha querido compartir con sus seguidores algunas de las fotos más bonitas de estos días, y donde la hemos podido ver con una prenda que nos ha parecido perfecta para aquellas a las que se les resista la vuelta a la ciudad y quieran seguir luciendo cómodas y veraniegas. Se trata de un pantalón bicolor de cuadros vichy de la firma madrileña Siestasol, que puedes usar tanto para tus fines de semana libres como para lucir en tu casa y no perder ni un ápice de estilo.