Carmen Lomana disfruta de las últimas noches de fiesta en Marbella con un vestido azul que resalta el bronceado y las alpargatas de cuña más cómodas

No hay dos sin tres para Carmen Lomana y antes de dejar atrás el mes de agosto y volver al asfalto de Madrid, nuestra socialité favorita está disfrutando de las últimas noches de verano en Marbella tras volver de una idílica escapada a Saint-Tropez y siempre muy bien rodeada. Y esta vez ha vuelto a la Costa del Sol para asistir al 30 cumpleaños de su amigo y fotógrafo de confianza en los últimos tiempos, Manuel Martos. Una fiesta por todo lo alto en uno de los hoteles más de moda este verano en Marbella, que Camen Lomana no se ha querido perder y nos ha dejado de nuevo un look perfecto para terminar un día de playa después de disfrutar de un almuerzo en la arena como ella misma nos enseñó a través de sus Stories de Instagram. Con un vestido azul que resalta aún más el envidiable bronceado que Lomana ha conseguido en este mes de vacaciones que lleva desconectado por España y Francia.

Si desde Saint-Tropez el otro día revolucionaba Instagram con un caftán estampado con abalorios de Zara, porque sí, Carmen Lomana también se viste de Zara y no solo de Chanel o Dior, hoy lo hace con este vestido azul fluido que no le puede sentar mejor con esos truquitos de experta en moda que nunca fallan.

Carmen Lomana de cumpleaños en Marbella. FOTO: @carmen_lomana

Un vestido azul fluido de estilo camisero con las mangas un poco abullonadas al codo que Carmen Lomana ha combinado con un truco de experta con este cinturón de estilo joya para remarcar cintura, múltiples collares, un bolso de estilo caja de mimbre a la mano y unas alpargatas de cuña metalizadas de tacón sensato para aguantar bailando toda la noche y darlo todo como le gusta a la socialité.

Un look de lo más desenfadado para estas últimas noches de agosto que Carmen Lomana ha combinado con un beauty look de lo más sencillo, sin apenas maquillaje y con su rubia melena muy de estilo playera. Siempre un acierto en todos sus estilismos.