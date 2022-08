Victoria Federica aprovecha sus últimas horas en Marbella para hacerse un nuevo tatuaje con el look más viral con ‘tank top’ de los 2000

Últimas horas en Marbella o eso pensamos nosotras, porque agosto ya termina y sería hora que Victoria Federica volviera a Madrid para empezar con las rutinas de septiembre y dejar atrás el verano de lujo, viajes, fiestas y conciertos que ha vivido la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena tanto en España como fuera. Eso sí, al último concierto que la hemos visto ha sido en el de Dani Martín en Starlite, con la caída incluida y más viral del cantante madrileño. Y para esa noche de concierto escogió el top dorado de rebajas de Mango y sus vaqueros más caros de confianza. Pero no solo eso, ahora Victoria Federica nos ha chivado a través de su cuenta en Instagram que se ha hecho un nuevo tatuaje en Marbella, del que de momento desconocemos el mensaje o el dibujo, pero sí que nos ha dejado claro quién ha sido el tatuador que ha elegido en su faceta como influencer. Todo con un look muy cómodo y en tendencia, ya que Victoria Federica no puede ser más fan de la vuelta del ‘tank top’. Ya sea el viral de Loewe o uno mucho más económico como en esta ocasión.

Si María Pombo era la que hace unas semanas ponía de vuelta el ‘tank top’ en sus vacaciones en el norte de España, una tendencia que, este año, regresa renovada y con ganas de conquistar a las chicas más pijas de Madrid. De hecho, esta tendencia, también ha enamorado ya hace meses a Victoria Federica que le ha cogido el gusto a combinarlo en sus looks más sencillos y que se lo vimos por primera vez en el desfile de Loewe en París con la camiseta ya más viral de la temporada.

Victoria Federica se hace un nuevo tatuaje. FOTO: @javiromerotatto

Para ir a hacerse su nuevo tatuaje en Marbella, Victoria Federica ha elegido este look de lo más casual con pantalones de chándal y un tank top básico de esos que podemos encontrar en Zara o Mango sin ningún problema esta temporada con el retorno de la tendencia que todas llevábamos en los 2000.

¿Cómo es el nuevo tatuaje de Victoria Federica? Pues seguimos a la espera de que Vic nos lo muestre, pero recordamos que el último que se hizo nuestra royal más influencer fueron unas estrellas parpadeantes que se tatuó simulando esos destellos maravillosos que casi son joyas en su hombro.