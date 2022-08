“No preguntes a una mujer si está embarazada”, ni a María Pombo ni a Clara Chía: el último alegato en redes sociales en defensa del cuerpo femenino

Primero fue Georgina Rodíguez después de dar a luz y sus imágenes en traje de baño durante sus vacaciones en Ibiza, después Clara Chía (sí, la nueva novia de Gerard Piqué) en una boda y ahora María Pombo en sus redes sociales. Todas ellas se han convertido en una nueva oportunidad para que los medios y las redes sociales juzguen una vez más el aspecto físico de una mujer. ¿No podemos tener tripita? Somos humanas y no por eso quiere decir que estemos embarazadas. Pero una vez más juzgamos, nos hacemos sentir mal entre nosotras y lo más importante, se nos olvida que detrás de cada una de nosotras hay una vida, una historia y una mochila a cuestas. Se tenía que decir, y María Pombo lo ha dicho muy claro a través de este vídeo en su cuenta de TikTok. Y nosotras solo podemos aplaudirla. Otro caso de la mujer invisible.

“Por favor vamos a dejar de preguntar a las mujeres si están embarazadas. Suele ser con la mejor de las intenciones pero no sirve para absolutamente nada”, pone María Pombo junto a este vídeo en su cuenta de Tiktok que desde anoche ya cuenta con más de 70K de likes y más de 435K de visualizaciones. Lo que está claro es que es uno de los vídeos con el mensaje y el alegato más importante que ha dejado María Pombo en sus redes sociales, un vídeo que ya es viral y que en las próximas horas acumulará aún muchas más visualizaciones. Somos mujeres, tenemos tripita, no somos invisible y cada una tenemos nuestra historia. Basta ya de intentar juzgarnos y hacernos sentir mal.

¿Servirá de algo? Pues con que solo una persona que vaya a hacer la típica preguntita de, “¿estás embarazada?”, piense en este alegato de María Pombo en defensa del cuerpo y de la tripa de las mujeres, ya nos podemos dar por satisfechas, porque como dice ella, nunca sabemos la historia que hay detrás de cada una de nosotras.

“Nunca preguntes a una mujer si está embarazada porque le ves un poco de tripa o simplemente por que ‘ya le toca’. No sabes sus circunstancias. Si quiere o no tener hijos. Si quiere pero no puede o le está costando. Si ha tenido un aborto, o simplemente ha engordado. Es una pregunta que aunque se haga con buena intención es muy dañina y que realmente no sabrás si es así hasta que ella quiera contarlo”. ¡Bravo, María!