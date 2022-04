Sara Baceiredo demuestra que el crochet es el tejido para ser la mejor vestida este verano 2022

Hace unas semanas María Pombo nos enseñó la nueva colección High Spirits de Springfield. Después de alucinar con todas las prendas, teníamos muy claro que alguna influencer con mucho estilo, metería en su maleta de Semana Santa alguna prenda y no hemos fallado. Sara Baceiredo está de escapada con amigas en Ibiza. En su maleta añadió dos prendas de la nueva línea de High Spirits de Springfield, que es un flechazo automático. ¿Adivinas cuál es? Si conoces un poco el estilo de Sara Baceiredo, tendrías claro que sería el cárdigan largo y el pantalón de crochet. ¡Un look muy ibicenco!

Si el crochet no te convence mucho, después de que veas cómo es el conjunto de High Spirits de Springfield, serás una auténtica fanática. Este tipo de tejido es un básico en el armario de muchas influencers. Seguro que recuerdas el vestido negro de 404 Studio que lleva en muchas ocasiones Madame De Rose. Anímate con el conjunto que tiene Sara Baceiredo, serás una auténtica hippie de los años sesenta.

Amor a primera vista, al conjunto crochet que lleva Sara Baceiredo. Son dos prendas que quedan fenomenal, tanto a mujer petite o con curvas. Principalmente, porque el crochet es un tejido que moldea muy bien la figura y no deja marcas en la silueta.

¿Quieres este look ibicenco? Aquí tienes las dos prendas que añadió en su maleta, Sara Baceiredo. Si todavía no tienes la maleta acabada, no olvides este outfit. Tanto María Pombo y Sara Baceiredo marcan siempre tendencia. Son nuestra mejor guía para ser las mejores vestidas este verano.

CARDIGAN LARGO CROCHET (69,99 €)

Cardigan largo crochet con lazo en el escote. FOTO: High Spirits

PANTALÓN CROCHET (69,99 €)

Pantalón crochet blanco. FOTO: High Spirits

No pierdas el tiempo y corre a por estas prendas. Todavía están disponibles aunque por muy poco tiempo. Todas las prendas de crochet son ideales, quedan genial para mujeres de 20, 40 o 60 años. Lo importante es la actitud y escoger una melena salvaje y natural.