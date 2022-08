Eugenia Silva tiene el vestido perfecto que combina con sandalias planas para irse de concierto y aguantar bailando toda la noche

En estos meses te hemos hablado de las claves de las estilistas para acudir perfecta a cualquier evento, ya tengas 20 o 50 años. También de las tendencias más importantes en el amplio mundo de invitada. E incluso las opciones más baratas pero que a la vez realmente parecen creaciones de Alta Costura. Pero todavía no habíamos hablado de algunas cosas básicas a tener en cuenta a la hora de vestirnos de etiqueta, y que son si cabe más importantes que la propia ropa.

Y es que estamos acostumbradas desde pequeñas a oír la odiosa frase de que “para presumir hay que sufrir”, o que con tacones tu figura lucirá más estilizada y parecerás no solo más alta si no también más delgada. Pero por suerte esto son premisas que parece estamos superando en los últimos tiempos, y las mujeres poco a poco vamos entendiendo que a la hora de vestirnos lo principal es sentirnos guapas y sobre todo cómodas. Porque nada más horrible que no poder disfrutar de un evento importante como una boda o una noche de fiesta porque los pies te matan de dolor por culpa de esos tacones imposibles. O no poder moverte on libertad, e incluso sentarte por llevar un vestido demasiado apretado.

Por todo ello nos gusta especialmente fijarnos en mujeres que han entendido que la moda no va solo de ir sexy. Y una de ellas es Eugenia Silva, una de las defensoras más acérrimas de la moda oversize, que ha cambiado por una noche para acudir de concierto al Trocadero Festival con un espectacular vestido corto de un solo hombro y abertura en la zona del abdomen.

Vestido mini de un solo hombro, de Magda Butrym

Vestido mini de un solo hombro, de Magda Butrym FOTO: Magda Butrym

Pero lo que más nos ha gustado es que si Isabel Díaz Ayuso es fan de las Converse para irse de concierto, la modelo lo es de las sandalias planas en versión minimalista para combinar hasta con el look más arreglado, y nosotras le copiamos la idea para nuestros próximos eventos.