7 sandalias planas con las que elevarás tu look a la máxima potencia por las calles de Ibiza o Calpe

Aún hay tiempo para una escapada de agosto a un lugar donde la playa sea la protagonista de nuestras vacaciones. Elige Calpe o Ibiza para pasar tus días de agosto y vuelve con unas fotos ideales para presumir de vacaciones con tus amigos. Pero, ¿tienes pensado los looks que incluirás en tu maleta? Si no los tienes, es necesario y te ayudamos a fichar las sandalias más trendy del mercado y las encargadas de elevar cualquier look a su máxima potencia. Ya sea en la playa o en la montaña, podrás sentirte como Victoria Federica o Carmen Lomana y serás la mejor vestida.

Hemos hecho la mejor selección de sandalias planas que puedes encontrar en el mercado y las hemos reunido todas en este post que deberías guardar (como oro en paño) porque aún queda verano por delante y las 7 sandalias más top del verano te están esperando para estrenarse con tus looks más veraniegos.

Sandalias planas de piel metalizadas, de Zara (39,95€)

Se trata de las sandalias planas más bonitas de Zara y que desearás combinar con todos tus looks de noches de verano ¡no te olvides incluirlas!

Sandalias plana piel metalizadas FOTO: zara

Sandalias Olivera, de Clooui (149€)

Pues ya vimos a la Reina Letizia con unas sandalias de esta firma en su paseo nocturno por la ciudad de Palma. Esta firma ibicenca apuesta por la moda local y tiene sandalias irresistibles y te proponemos unas anudadas a la pierna para que se conviertan en las protagonistas de tu estilismo.

Sandalias Olivera FOTO: Clooui

Abarcas Batllo, de Mibo (43,40€)

Toda aquella persona que tenga recuerdos del verano, tendrá unas abarcas en su zapatero. Para este verano, hemos elegido las Batllo de Mibo con la que dar color y personalidad a nuestros looks veraniegos.

Abarcas Batllo FOTO: Mibo

Sandalias Charin, de Camila’s (35€)

Pulsera, trenza y estampado étnico ¿qué más se le puede pedir a unas sandalias que pretenden ser las protagonistas del verano? Así son las sandalias de Camila’s y con las que un look de vestido o falda quedará combinado con éxito.

Sandalias Charin FOTO: Camila's

Sandalias Uneek, de Keen (149,95€)

¿Conoces las sandalias de Keen? Estas sandalias son las más versátiles y están fabricadas con plásticos reciclados que están arrasando en el street style.

Women's Keen Uneek X García FOTO: Keen

Sandalias camping yute, de Vidorreta (45€)

Estas sandalias planas hechas con camping de lino, planta Arnedry y piso de Yute natural con plataforma, están destinadas a ser las más cómodas para usar todos los días. De la playa al chiringuito y del chiringuito a la piscina. Una gran compañera de verano.

Sandalias Camping Yute Azul FOTO: vidorreta

Zueco cuña bio con hebillas, de Calzados Pitillo (44€)

¿Se consideran sandalias, los zuecos? Porque este verano se han convertido en los mejores aliados de nuestros looks más playeros. De hecho, estos de Pitillo son ideales para combinar con un short vaquero a lo Sara Carbonero.

Zueco cuña con hebillas FOTO: calzados pitillo

¿Y tú? ¿Te atreves a combinar las sandalias planas este verano?