Mar Flores nos enseña cómo ser la perfecta invitada con un vestido de una marca de bañadores

Desde hace un tiempo nos hemos dado cuenta que las que podríamos considerar tradicionalmente como firmas de ropa de baño han ampliado su catálogo principalmente en tres direcciones. La primera hacia la ropa de deporte. La segunda hacia lo que llamamos “Homewear” o la ropa de estar por casa de toda la vida que va más allá del pijama. Y por último el ya también famoso “Beachwear”, las prendas que usamos para lucir encima del bañador o o bikini, pero que son bastante más sofisticadas que el pareo de toda la vida.

Hasta Oysho, el templo de Inditex al que acudir a la hora de buscar ropa de baño, ha sacado desde hace años este tipo de colecciones, y con prendas de notable éxito a juzgar por Instagram. Y aunque convertirse en una experta en este tipo de ropa también tiene su mérito, ya que se ha convertido en una moda por derecho propio, en España tenemos una representante que borda este estilo como nadie: Mar Flores, quien desde hace una semanas no para de demostrarnos foto tras foto que el verano es sin duda su estación favorito.

A sus 53 años no deja de lucir tipazo en bañador con diseños que son una auténtica fantasía. Pero no solo de bañadores va la cosa. Mar es capaz de convertir un sencillo caftán (en su caso uno de la firma francesa Eres) en el perfecto vestido con el que triunfar en cualquiera de los eventos que tengas este verano. Y aunque el diseño concreto que luce la modelo está agotado, en la web de la firma hay varios que no tienen nada que envidiarle.

Caftán largo de gasa de algodón está adornado con un cinturón enjaretado con pasamanería de abalorios, de Eres

Solo necesitas los complementos adecuados para triunfar, como unos sencillos pendientes de aros dorados y un sombrero especial, como el que luce Mar Flores de la firma española Mimoki.