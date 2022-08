Solo Vicky Martín Berrocal puede terminar agosto con el vestido negro más ibicenco (de efecto piernas infinitas) que nosotras vamos a llevar en Madrid con botas cowboy

¿Vuelta a la oficina? Pues si nos estás leyendo mientras vas camino de la oficina, móvil, agenda y café en mano, solo os podemos dar todo mientras nuestro ánimo mientras nosotras ya estamos tecleando para traeros los mejores looks de todas nuestras celebrities favoritas y esas tendencias que no vamos a querer dejar de llevar en este inicio de septiembre. Que aunque agosto (y más con la lluvia de hoy en Madrid) tenga los días contados, Vicky Martín Berrocal sigue disfrutando de su verano de ensueño en Saint Tropez. Y lo hace como toda una diosa ibicenca con este vestido negro de Charo Ruiz que nosotras ya queremos llevar por el asfalto de Madrid con botas cowboy. Pero no solo ella sigue disfrutando de las vacaciones, Carmen Lomana y Mar Flores también nos siguen poniendo los dientes largos con sus últimos looks de agosto que son toda inspiración para las chicas de septiembre. ¿Qué decir del vestido negro de Vicky Martín Berrocal? Que es una maravilla con la firma de Charo Ruiz.

Y cuando hablamos de vestidos ibicencos solo podemos pensar en Charo Ruiz. Pero para este septiembre vamos a pensar en este modelo negro de manga corta que ya ha estrenado Vicky Martín Berrocal y que es perfecto para esa transición de moda del verano al otoño. Un vestido de esos que puedes llevar por las calles de la ciudad aún con alpargatas de cuña, sandalias doradas o ya botas cowboy, adelantando una de las máximas tendencias de los próximos meses.

Vestido largo Nadine, de Charo Ruiz (549 euros)

Vestido largo negro. FOTO: charo ruiz

Un vestido negro largo de encaje y manga corta que Vicky Martín Berrocal ha decidido lucirlo con el escote abierto para darle ese toque tan sensual que le gusta a la diseñadora sevillana. “El juego de volúmenes decorados con delicados guipures hacen del vestido Nadine una pieza imprescindible para tus tardes de verano. La combinación del cuerpo camisero de corte imperio con el volumen de la falda campestre crean un vestido de proporciones perfectas que estiliza tu silueta creando un efecto de piernas infinitas”, así lo definen en la firma y nosotras no podemos estar más de acuerdo después de ver como lo luce Vicky Martín Berrocal.