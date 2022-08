Naty Abascal es la diva total a sus casi 80 años con este caftán de Zara que es toda la moda y la elegancia hasta con vaqueros en Madrid

¡Vuelta a la rutina! Se han terminado las vacaciones en Capri de Naty Abascal y lo hace convertida en toda una diva de los caftanes a sus 79 años. Y lo ha vuelto a hacer con este caftán de nueva colección de Zara que es tan (y tan bonito) que parece de Alta Costura. Un vestido con estampado geométrico y abalorios que las mujeres más elegantes de España lo van a querer seguir llevando en su vuelta a la ciudad con vaqueros. ¿Puede ser más bonito? ¡No! Si pensabas que ya no te ibas a comprar más vestidos de verano, te has equivocado, amigas. Solo quedan 2 días para que termine agosto, lo sabemos, pero hasta el 23 de septiembre no llega otoño y nosotras como hacen Naty Abascal o Carmen Lomana, queremos aprovechar al máximo todos los vestidos de verano para lucirlos hasta el último día. Y más aún, si es como Naty Abascal para despedirse de Capri.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Vicky Martín Berrocal es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para volver a la rutina a la ciudad antes de adelantarnos a todas las tendencias del otoño. Porque nosotras tenemos claro que este caftán de Zara de Naty Abascal lo queremos llevar con vaqueros pitillo debajo.

¿Conoces los orígenes del caftán? Sus orígenes se remontan al Lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’ para las grandes ocasiones. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios en los 70 fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent hoy lo vemos como una prenda playera y de verano. Y ahora son mujeres como Naty Abascal y la jefa de Zara quien nos hace amarlos aún más.

Kaftán estampado abalorios, de Zara (59,95 euros)

Kaftán estampado abalorios. FOTO: Zara

Y la última compra del verano de Naty Abascal es este kaftán de escote pico y manga corta de Zara con detalle de aplicación de abalorios y pliegue delantero y bajo asimétrico. ¡Una maravilla!