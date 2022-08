El último vestido de Zara que las mujeres de 50 y 70 años van a comprar en agosto es esta maravilla de cuello halter con el que Naty Abascal navega en Capri

Si pensabas que ya no te ibas a comprar más vestidos de verano, te has equivocado, amigas. Solo quedan 5 días para que termine agosto, lo sabemos, pero hasta el 23 de septiembre no llega otoño y nosotras como hacen Naty Abascal o Carmen Lomana, queremos aprovechar al máximo todos los vestidos de verano para lucirlos hasta el último día. Y más aún, si es como Naty Abascal para navegar por Capri. Aunque la verdad es que nosotras nos conformamos con lucirlo en una azotea bonita de Madrid después del trabajo. Pero lo más importante, el vestido de Naty Abascal es de Zara, está disponible aún en todas las tallas y además cuesta menos de 60 euros. De esos vestidos que parecen caros y que si no te lo acabas poniendo esta temporada, seguro que el próximo será todo un éxito en tu maleta de vacaciones.

Cuando tienes que mencionar a una mujer elegante y con estilo al momento te viene un nombre al momento: Naty Abascal. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus casi 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. Y en sus vacaciones en alta mar no podía ser menos.

Stories de Naty Abascal navegando en Capri. FOTO: @natyabascal

Vestido estampado con lino, de Zara (59,95 euros)

Vestido estampado lino. FOTO: Zara

Se trata de este vestido midi de nueva colección de Zara confeccionado con tejido en mezcla de lino con cuello halter y hombros descubiertos. Cinturón lazada en mismo tejido, bajo acabado en volante y cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Vamos, una fantasía de lo más elegante que Naty Abascal luce como nadie en Capri.