Las mujeres más elegantes de 50 años tienen claro que el uniforme de septiembre son estos vaqueros blancos de Pull&Bear con el tank top más tendencia

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y rebosando energía y brillo, una de nuestras influencers más 50 favoritas, Pilar de Arce, que ha hecho que necesitemos estos jeans blancos de Pull&Bear con rayas. Porque no hay uniforme más septiembre que unos pantalones blancos y un tank top tan en tendencia. Y es que no puede ser más moda y más tendencia de otoño 2022 el look que nos acaba de regalar Pilar de Arce desde las calles de San Sebastián. Un estilismo perfecto para que las mujeres de más de 50 años vayan a la oficina, de compras o a una comida con amigas antes de que lleguen las tormentas a España esta semana. Elegancia es ella.

¿El lookazo del fin de semana? Pues no tenemos dudas que puede ser este de Pilar de Arce con estos vaqueros blancos con rayas de Pull&Bear, que ha combinado el tank top negro que no falta ya en el armario de ninguna de las chicas que más saben de moda. Porque si hay tres tendencias que no vamos a dejar de llevar este otoño 2022, las tres están resumidas en este look de Pilar de Arce.

Camiseta básica tirantes, de Zara (6,95 euros)

Tank top. FOTO: Zara

Jeans baggy loose fit rayas, de Pull&Bear (29,99 euros)

Jeans Baggy. FOTO: Pull&Bear

Pero no solo ha apostado por la tendencia del tank top que regresa con más fuerza que nunca directa de nuestra adolescencia, si no que ha recuperado también el complemento estrella del verano que también regresa de los 2000, el choker dorado que no vamos a dejar de ver este otoño 2022. Hay muchas maneras de llevar el tank top pero las tendencias dicen que este otoño lo llevaremos con camisa masculina, tuya o prestada de marido, novio, hermano... Si no tienes uno en tu armario, ya tardas en comprarlo.