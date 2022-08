El primer look de otoño que van amar las mujeres de 50 lo firma Pilar de Arce y es de esta firma española

El último fin de semana de agosto está dando mucho en lo que a looks se refiere, y parece que famosas e influencers están aprovechando los últimos días de vacaciones y de playa para dejarnos algunos de sus mejores estilismos hasta el momento. Es el caso de Mar Flores y su bañador negro, o Carmen Lomana con sandalias planas y body de rayas. Pero la cosa no solo va de looks veraniegos, si no que algunas otras empiezan a darnos indicios de cuáles serán las tendencias favoritas del otoño, o al menos del entretiempo.

Y es que no solo es una cuestión de prendas o accesorios que más veremos durante los próximos meses, como puede ser el caso de las botas cowboy, si no que también es una forma de combinar las prendas e incluso los colores. Por eso no es de extrañar que de repente una temporada nos encontremos tonos más propios del otoño, como el marrón o los tonos tierra mientras que otras las tendencias apuntan hacia colores más vivos y considerados tradicionalmente más veraniegos o primaverales, como el fucsia o el verde intenso.

Lo mismo pasa con los tonos neón, uno de los primeros indicios de la llegada del buen tiempo, que ahora parece pasarse también al otoño combinado con tonos propios. Como prueba gráfica el último look que nos ha dejado Pilar de Arce. La influencer nos enseña cómo combinar magistralmente el verde neón y el marrón en forma de falda midi de rayas.

Falda midi satinada con elástico en la cintura, de 7Gallos (35 euros)

Falda midi satinada con elástico en la cintura, de 7Gallos FOTO: 7Gallos

El truco está en como hace ella combinarla con un cárdigan de punto fino a modo top en color marrón si tienes más de 50 años. Pero si lo que quieres es un aire juvenil prueba a combinarla con una sencilla camiseta o los tan de moda tank top en un tono liso a juego.