Las mujeres de 50 años llevan la cazadora Motomami de Zara con los pantalones más elegantes y zapatillas Converse para ir a la oficina

No hay dudas. La cazadora de la temporada es la chaqueta Motomami y ya la llevan hasta las mujeres más elegantes de 50 años por las calles de España. Si el otro día era Rocío Osorno la que estrenaba por las calles de Madrid la chaqueta Motomami de Bershka, hoy es Carmen Gimeno la que se marca el look Motomami para las mujeres de más de 50 años con los pantalones más elegantes hasta para ir a la oficina. ¿La cazadora más viral del momento? Es esta cazadora de estilo motero de Zara que ayer Rocío Osorno nos explicó en Stories que se la había comprado, ahora la luce Carmen Gimeno y también se la hemos visto a la influencer sevillana María Segarra. El claro ejemplo que esta cazadora de Zara es la chaqueta más viral de septiembre y nosotras la necesitamos en nuestro armario hoy mismo. ¿La compra de la semana? Exactamente.

Una Motomami es una mujer fuerte, luchadora y decidida, pero también con dudas e inseguridades. En sí, significa fuerza (moto) y fragilidad (mami). Según contó Rosalía, es en honor a su madre, que siempre iba en moto y, por tanto, ella también. Y todo eso se ha convertido en una tendencia de este otoño 2022 que ya encontramos en Bershka o también en la nueva colección de Zara. ¿Necesitamos una chaqueta Motomami? La necesitamos en nuestra vida, nuestro armario y nuestros looks.

¿Puede tener más rollazo este look? Ya os digo yo que no, Carmen Gimeno ha optado por lucir la cazadora motera de Zara con una camiseta blanca, pantalones de pinzas marrones y zapatillas Converse blancas. El look perfecto para las mujeres de 50 años hasta para ir a la oficina. Pero no solo nos quedamos con el look de Carmen, como os hemos dicho, también la influencer sevillana María Segarra la ha lucido ya con un total look negro y también nos encanta como queda. El claro ejemplo de que esta cazadora de Zara la pueden compartir madres e hijas. Y esperando estamos de ver el look de Rocío Osorno con ella.

Cazadora efecto piel cremalleras, de Zara (49,95 euros)

Cazadora efecto piel cremalleras. FOTO: Zara

Se trata de esta cazadora motera de Zara en crudo, negro, rojo de cuello subido y manga larga acabada en cremallera. Bolsillos con cremallera en delantero, detalle de tejido acolchado y cierre frontal con cremallera metálica y botón a presión. ¿Nos vamos directas a Zara a comprarlas? Vamos a ello.