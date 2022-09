Pilar de Arce tiene el pantalón de tiro alto elegante que las mujeres de más de 50 años van a querer llevar con ‘tank top’ y bailarinas para empezar septiembre

¡Bienvenido, septiembre! Tranquila, que ya sabemos que te has enterado, que lo estamos repitiendo todas las periodistas de moda sin parar durante toda la mañana, Instagram nos lo recuerda cada cinco segundos y todas las influencer y celebrities nos explican que se han acabado sus vacaciones, como a Carmen Lomana. Bueno no todas, que María Pombo se acaba de ir de nuevo de viaje a Almería con un conjunto de chaleco y pantalón rosa que nos ha conquistado. Pero sin duda, si nos tenemos que quedar con el primer lookazo de este día 1 de septiembre, sin duda, Pilar de Arce se lleva el título al primer look elegante de septiembre 2022. ¿Los motivos? Solo hace falta que veas el estilismo porque no se puede derrochar más estilo que Pilar de Arce con estos pantalones de tiro alto ancho que todas las mujeres de más de 50 años van a querer copiarle con tank top para volver a la oficina.

Si el otro día Pilar de Arce nos dejó primer look de otoño que van amar las mujeres de 50 años de firma española con una falda satinada que es perfecta para empezar septiembre, hoy nos ha dejado el lookazo de la semana sin ninguna duda. Difícil quedarnos con un solo detalle de este estilismo porque es elegante es su esencia.

¿Pilar de Arce nos acaba de crear una necesidad de moda? Totalmente, porque este estilismo es todo lo que necesitamos para volver a la oficina, elegante y en tendencia. Pilar ha optado por un pantalón de tiro alto ancho marrón, con un tank top marrón tan en tendencia esta temporada, cinturón marrón y bailarinas para la comodidad del mundo. Por no hablar de la maravilla de accesorios dorados y el bolso de flecos. ¡Maravilloso todo! Un look de 10 para que las mujeres de 50 años vuelvan a la oficina.

Lo que está claro es que este otoño necesitamos unos pantalones anchos y un tank top para ser la más elegante de San Sebastián, Madrid o Barcelona.