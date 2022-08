Este es el vestido de punto de Zara que van a llevar todas las mujeres de más de 50 este otoño

Pocas prendas habrá últimamente en el armario femenino (o al menos en las tiendas) tan versátiles y útiles como la que hoy nos ocupa, el vestido de punto. Y es que resulta que si hace unos pocos días nos atrevíamos a anticiparte que esta sería la tendencia de vestidos que no pararías de ver los próximos 6 meses, apenas unos días después algunas de nuestras influencers favoritas parece que no paran de empeñarse en confirmárnoslo. Ya hemos visto por Instagram como María Pombo o Violeta Mangriñán lucían orgullosas modelos de lo más diferentes, ya que mientras una elegía un modelo bicolor la otra optaba por un diseño más glamuroso repleto de lentejuelas. Hasta Sara Carbonero ha caído a lo largo de este verano en usar esta prenda. Eso sí, siempre en su línea de estilo bohemio y folk.

Por ello o nos sorprende nada encontrarnos a una de nuestras musas de estilo de Instagram, sobre todo cuando se refiere a mujeres de más de 50 años, con uno de los diseños que no vamos a quitarnos lo que queda de verano y todo el otoño. Hablamos del último look de Pilar de Arce con vestido de punto de Zara, un diseño fácil, bonito y asequible que ya empieza a agotarse en la web, algo que no nos extraña nada.

Vestido de punto con escote cuadrado, de Zara (29,95 euros)

Su favorecedor escote cuadrado lo hace perfecto para resaltar cualquier tipo de pecho, y su color beige hace que sea de lo más versátil y combinable. Nuestro consejo es que lo compres ya mismo y lo uses como Pilar mientras dure el verano; Esto es con sandalias planas y cinturón de cuero de estilo folk con hebilla metálica, perfecto para marcar cintura. Y en cuanto llegue el otoño cambia las sandalias por unas botas o botines y añádele un cinturón ancho tipo fajín (otro de los complementos clave de la próxima temporada).