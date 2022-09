Paz Padilla vuelve a Telecinco con un vestido rosa (a lo ‘Barbie’) ideal para terminar el verano

Tras varios meses desde su marcha de Telecinco (o de su supuesto despido), Paz Padilla vuelve a pisar la cadena y lo hace con un look digno de los últimos días del verano. La actriz visitó el programa presentado por Frank Blanco, ‘Ya es verano’, para promocionar su obra de teatro y lo hizo de la forma más graciosa y divertida (hasta besó a Blanco). Pero, si algo causó sensación, no fue que la ex presentadora de Sálvame promocionase ‘El humor de mi vida’ en el Teatro Capitol de Madrid, si no su vestido al más puro estilo Barbie y con el que nos enamoró desde el primer minuto de programa.

Paz Padilla es una mujer todoterreno. La reina de la comedia ha dado grandes momentos en televisión y desde su marcha de Telecinco, al extrañamos en pantalla. Por ello, cada aparición pública, tiene su relevancia. De hecho, ya nos sorprendió con un look impecable en negro, en la nueva temporada de ‘El Hormiguero’, en la que fue una de las primeras invitadas. Para su vuelta, Paz Padilla eligió un vestido rosa de manga corta y abullonadas de corte medio por las rodillas y que combinó con sandalias altas plateadas que le daban un toque (muy verano) al look. Sin duda, un vestido con el que despedir la temporada en toda regla. Además, el color rosa fucsia es uno de los grandes colores de temporada y es un vestido que puedes usar hasta tus últimos días de septiembre (e incluso para alguna boda).

¿Quieres copiar el vestido de Paz Padilla y convertirte en la reina del verano antes de que acabe en 10 días? Hemos encontrado el vestido Mrs. Ricci que es muy parecido al de la actriz y es de The Are, firma de María Pombo o también puedes imitar el look con este vestido corto rosa fucsia de Mango, que es ideal para acabar el verano por todo lo alto.

Vestido corto texturas, de Stradivarius (17,99€)

Vestido corto textura FOTO: mango

Sin duda, Paz Padilla llegó arrasando a la que fue su casa durante tantos años, en todos los sentidos y nos conquistó con su discurso y con un look de lo más trendy.