Las fans del bikini de triángulo van a amar este diseño de Anna Padilla

El bikini es sin ninguna duda la prenda estrella del verano. Da igual los años que pasen y las tendencias que imperen en el momento. Desde que apareció en los años 60 es el rey de las playas de todo el mundo, y durante todo este tiempo hemos visto mil y un diseños de todas las formas y colores. Pero sin duda hay un modelo atemporal que sigue encantando, y eso es el modelo conocido popularmente de triángulo.

Si el año pasado vimos que la versión que triunfaba en Instagram era el modelo cortina, también vimos como el clásico top de triángulo sufría una revisión y se lleva en forma invertida. Un Do It Yourself que puedes hacer tu misma para conseguir darle un nuevo aire a tu bikini más clásico. Pero si lo que quieres es recurrir al modelo más clásico y atemporal de todos te proponemos una opción de plena actualidad y además con un precio muy asequible.

Es el bikini que ha lucido Anna Padilla, quien se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en compañía de su madre Paz Padilla en un idílico enclave de la Costa Brava, en Girona, y donde ha lucido sus mejores looks del verano hasta la fecha.

Pero volviendo a la prenda de la que hablamos, se trata de un bonito bikini de triángulo con braguita de lazos a juego en color rosa con estampado de zigzag en blanco de la firma Macaco Studios. Una marca que hemos descubierto gracias a ella y que nos ha encantado por los diseños tan originales de precio bastante asequible, ya que ninguno supera los 60 euros.

Bikini de triángulo con estampado de rayas, de Macaco Studios (59,50 euros)

Bikini de triángulo con estampado de rayas, de Macaco Studios FOTO: AdrianMarin

Además su color lo hace perfecto para resaltar el moreno, y su corte hace que se adapte a todo tipo de cuerpos.