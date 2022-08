‘Barbicore’: así es como el estilo de Barbie se ha puesto de moda también para lucirlo este otoño

Desde que Margot Robbie y Ryan Gosling comenzasen a grabar la película de Barbie, el mundo de la moda se revolucionó. El rodaje de la película de la muñeca más famosa del mundo hizo que las tendencias que se llevaban en el año 2000, volviesen en 2022 para darnos una de las tendencias más nostálgicas de aquellos años. ¿Quién no recuerda el rubio platino, los trajes ceñidos y el color rosa de Barbie? Ahora es el momento de sacarlo del armario y convertir nuestros looks en los más ‘Barbiecore’ del momento. De hecho muchas celebrities ya se han apuntado a esta tendencia y no dejamos de verla pasear por las calles.

Comenzaron a salir las primeras imágenes de Barbie y los expertos en moda se pusieron manos a la obra para conseguir que esta tendencia volviese renovada a nuestras calles y así fue. Ya hemos visto en infinidad de celebrities el color rosa en su pelo o en su estilo. Los primeros en llevarla fueron Megan Fox y Machine Gun Kelly, que se subieron a la tendencia, abrazándola por todos lados: pelo rosa, looks de infarto y el color rosa en sus prendas, no podía faltar. Pero, ellos fueron la primera pareja en crear looks conjuntos como Ken y Barbie, pero, el color rosa se ha colado como tendencia para la nueva temporada y esto es gracias al ‘Barbiecore’.

De hecho, ya pudimos ver a Sebastián Yatra con un smoking rosa en la ceremonia de los Oscars 2022 o a Hailey Bieber con un look mini encorsetado en rosa fucsia, con el que se adentraba dentro de esta tendencia, este verano.

Pero, eso no lo es todo, en el panorama nacional, también han abrazado esta tendencia como si de la última se tratase. El color rosa está triunfando y lo sabéis (como diría Julio Iglesias). Y aunque sabemos que la tendencia marca que los looks deben ser ajustados, femeninos y con colores muy arriesgados, el color rosa no deja de aparecer entre las celebrities españolas. Carmen Lomana, con un bañador al más puro estilo Barbie o la mismísima Reina Letizia con un total look en rosa fucsia. Este color ha venido para quedarse.

Si algo tenemos claro es que el rosa es el color de la temporada y que lo veremos en muchas ocasiones por las calles de nuestra ciudad. Pero, también, nos encantaría ver a parejas al más puro estilo Ryan Gosling y Margot Robbie en el live action de Barbie.