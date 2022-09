Paz Padilla es la jefaza de ‘El Hormiguero’ con los pantalones de piel que adelantan todas las tendencias del otoño

Pero para empezar nos quedamos con esta reflexión sobre el amor de Paz Padilla en El Hormiguero que es perfecta para empezar el día y empoderarnos. “Quiero hacer una reflexión. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?¿Estamos todavía en la época de Egipto que cuando muere el faraón a su mujer también se le entierra con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va, el amor no se dosifica, el amor es inmenso, y yo tengo una gran capacidad de amar. Y soy una persona que durante este proceso de aceptación he aprendido que yo seguía viva y que yo quería seguir viva. Y el tiempo que esté aquí, quiero ser feliz”. ¡Gracias, Paz! Y después de esta maravillosa reflexión, vamos a centrarnos en el lookazo de Paz Padilla en El Hormiguero. Un estilismo de esos que las mujeres de más de 50 años le van a querer copiar para irse de fiesta con amigas con una de las tendencias claves de este otoño 2022, los pantalones de piel.

Los pantalones de efecto piel no serán los nuevos vaqueros, pero todos los que saben de moda tienen al menos un par. No podemos ignorar el poder del que van a gozar los pantalones de efecto piel en estas tendencias de otoño 2022. Y Paz Padilla como buena madre de la influencer Anna Padilla, lo sabe. Y por eso se ha marcado este lookazo en El Hormiguero que todas vamos a querer copiar para salir mañana viernes.

Paz Padilla en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

Unos pantalones de piel de tiro alto con corte por encima del tobillo de estilo flare que además son perfectos porque estilizan y hacen las piernas más infinitas, aunque ha Paz Padilla con su altura y cu cuerpo tonificado no le haga falta. Unos pantalones que Paz ha combinado con un top de mangas estilo capa y escote de pico muy sexy. Y para rematar el look, una sandalias negras de tacón atadas al tobillo. ¡Lookazo, Paz!