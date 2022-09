Nos vamos directas a Mango a por el vestido corsetero de Rocío Osorno que vamos a llevar con botas altas a todas las fiestas de septiembre

Quién avisa, no es traidora. Y yo os estoy avisando a 14 de septiembre que este vestido de Mango lo vamos a ver hasta en las fiestas de Navidad como el mono de lentejuelas de Sara Carbonero. Y en este caso no va a ser mi culpa, si no la de Rocío Osorno que se ha marcado este lookazo de lo más sexy para irse de fiesta por Madrid. Pero no solo eso, tenemos claro que este vestido corsetero lila de nueva colección de Mango va a ser la mejor combinación con nuestras botas altas negras. Porque no hay nada más en tendencia este otoño 2022 y todas las ‘insiders’ de moda lo saben.

El vestido corsé, corsetero o bustier ha sido la prenda estrella en verano y lo seguirá siendo en otoño 2022. Los vestidos con estructuras en la zona del pecho que emulan corsés, bustiers o bralettes se han convertido en una constante en las firmas de moda y ahora ya los encontramos en todas nuestras tiendas low cost favoritas y también en el armario de las que más saben de moda en nuestro país, como Rocío Osorno. Y es que desde que la influencer y diseñadora sevillana se ha ido a vivir a Madrid, no para de dejarnos los mejores looks en su cuenta de Instagram.

Rocío Osorno con vestido de Mango. FOTO: @rocio0sorno

Los vestidos corseteros destacan por añadir al vestido rasgos característicos del corsé en la zona del pecho, como los escotes fantasía presentados por Valentino o Lanvin en sus colecciones de primavera-verano 2021 o las pasarelas de Versace, donde han sido una constante y es un claro referente de su estilo más sexy y empoderado.

Vestido diseño corset, de Mango (79,99 euros)

Vestido corsetero. FOTO: Mango

¿Puede ser más bonito este vestido de Mango? Se trata de un diseño de estilo corset en tejido satinado lila con un diseño corto y entallado de estilo corsetero con tirante fino con adorno de cadena. Y nosotras tenemos claro que lo vamos a llevar con botas altas negras y biker en el mismo color.