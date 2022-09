Por culpa de Sara Carbonero ya tenemos el primer lookazo de Navidad con este mono de lentejuelas que vamos a llevar con jersey y botas cowboy

No me escondo. Acabo de buscar cuantos días quedan para Navidad 2022. Llamarme loca, pero todo es culpa de Sara Carbonero y el vídeo que nos ha dejado en su cuenta de Instagram con todos los lookazos que nos podamos imaginar de la nueva colección de su marca Slow Love. ¿El problema? Quedarnos solo con uno. Pero os digo que gracias a Sara Carbonero ya tenemos el primer lookazo de Navidad y solo estamos en septiembre. Eso sí, estamos seguras de que ella lo va a llevar en otoño a algunos de esos eventos o fiestones que tienes en Madrid. Pero no solo el mono es una fantasía de lentejuelas hecha realidad. Si no también como lo ha combinado Sara con este toque tan boho que ella solo le sabe dar a las prendas y el estilo cowboy tan en tendencia. Lo tenemos claro, el primer look de Navidad 2022 es este mono de lentejuelas que Sara Carbonero ha combinado con jersey y botas cowboy.

Que ya sabemos que aún quedan 108 días para Navidad, pero ya os aviso que cuando veáis el look de Sara Carbonero vais a querer comprar este mono de lentejuelas de Slow Love hoy mismo para llevarlo de fiesta sin nada más y luego en Navidad combinado con jersey de punto y botas cowboy como ha hecho ella.

Sara Carbonero con el mono de lentejuelas para Navidad 2022. FOTO: @saracarbonero

Estamos hablando de esta maravilla de mono de lentejuelas con escote pico y tirantes que se anudan en el cuello, pernera ancha, espalda al aire y realizado con fibras sostenibles. ¿Lo mejor? Que para lo especial que es, su precio está muy bien.

Mono de lentejuelas, de Slow Love (119 euros)

Mono lentejuelas. FOTO: Slow Love

Nunca hubiéramos pensado en combinar un mono de lentejuelas con unas botas cowboy como estas, pero ha sido ver el vídeo de Sara Carbonero y necesitarlo en nuestra vida y armario. ¿Primer lookazo de Navidad 2022? Ha legado en septiembre gracias a Slow Love y Sara Carbonero.