Funeral de Isabel II: Kate Middleton y Meghan Markle con vestidos de riguroso luto y haciendo un bonito homenaje a la monarca con sus joyas

Tras un velatorio de varios días, el féretro de la Reina Isabel II ha recorrido el camino desde el Parlamento hasta la abadía de Westminster donde se ha realizado la misa de su funeral al que ha acudido toda su familia y diferentes jefes de estado. Entre ellos, el Rey Felipe, y los Reyes Juan Carlos y Sofía. Día triste y de luto para el pueblo británico, pues se despiden oficialmente de quien ha sido su monarca en los últimos 70 años. Todos cumpliendo el protocolo de luto riguroso y las mujeres de la familia real británica con pamelas, hasta las más pequeñas de la casa. De Camila Parker Bowles, a Kate Middleton o Meghan Markle. Aquí algunos de los looks que ya hemos empezado a ver a la llegada al funeral de Isabel II. La importancia del protocolo llevado al extremo.

En este histórico lunes teñido de negro por el funeral de Estado que se celebra en la Abadía de Westminster. Este domingo ya pudimos ver a la Reina Letizia con un sobrio vestido negro de riguroso luto. Posteriormente, modificaría su imagen e incluiría una joya con historia que conecta con la casa de Windsor. Kate Middleton y Meghan Markle en el funeral de la Reina Isabel II han aparecido de riguroso luto y con joyas de Isabel II.

KATE MIDDLETON

Kate Middletton de luto de pies a cabeza como la hemos estado viendo durante estos diez días, como manda el protocolo. La Princesa de Gales ha lucido un vestido de tipo abrigo de Alexander McQueen que ya le habíamos visto en junio de este año lucir en blanco. Además ha añadido un collar tipo chocker, con tres perlas y un gran broche de diamantes en el centro.

Kate Middleton ha vuelto a dar una lección de estilo vestida de riguroso luto. Como dictaba el protocolo, ha rematado su peinado, un moño bajo y una pamela ladeada con lazo del que parte un velo de red. Además, ha homenajeado a Isabel II con sus joyas. La pieza protagonista es el collar de perlas japonesas que también lo llevó la princesa Diana.

Kate Middleton en el funeral. FOTO: Phil Noble AP

MEGHAN MARKLE

Meghan Markle también ha aparecido de luto riguroso con un vestido negro de estilo capa de Stella McCartney que ya había lucido en azul. Como dictaba el protocolo, ha rematado su peinado, un moño bajo y una pamela ladeada.

Britain's Sophie, Countess of Wessex, and Britain's Meghan, Duchess of Sussex walk outside the Westminster Abbey on the day of Queen Elizabeth II funeral, in London Monday, Sept. 19, 2022. (Hannah McKay/Pool Photo via AP) FOTO: Hannah Mckay AP

Pero no solo los looks de Kate y Meghan, también os dejamos otros de los looks de este funeral de Isabel II en el que el mundo tiene todos los ojos puestos.

JILL BIDEN

Carrie Johnson

CAROLE MIDDLETON

*Noticia en actualización